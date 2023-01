CVC demite cerca de 100 funcionários, o equivalente a 4% do seu quadro

A CVC informou por meio de nota que “realizou ajustes pontuais em sua estrutura” nesta quarta-feira, 11. Foram cerca de 100 desligamentos, o que equivale a 4% do quadro (o grupo tem hoje cerca de 2.500 colaboradores).

Segundo a empresa de turismo, o ajuste se deu também 'em função da integração de negócios com as aquisições de empresas' Foto: Roberto Tamer/CVC

Foram feitos cortes em áreas como TI (com redução de terceiros) e em áreas de suporte. Segundo a empresa o ajuste se deu também “em função da integração de negócios com as aquisições de empresas”.

A companhia divulgou, ao mesmo tempo, mudanças de nomes de áreas e novos nomes em algumas delas, além de investimento “na estrutura de atendimento aos franqueados, com apoio aos lojistas, na área de Operações, que passou de 16 para 32 posições” e passou a unificar outras áreas.

“O resultado disso já começa a aparecer: registramos aumento de 45% nas solicitações de orçamentos de pacotes de viagem para o feriado do Carnaval de 2023. Esse número representa quase a totalidade (95%) da demanda registrada em 2019, antes da pandemia - 2023 tem 9 feriados nacionais, quase o dobro de 2022″, complementou a companhia.