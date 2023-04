Disney inicia segunda rodada de cortes e número de demitidos em 2023 deve chegar a 4 mil

A Walt Disney Company começou nesta segunda-feira, 24, a demitir milhares de funcionários, o que deve elevar o total de desligamentos na empresa para cerca de 4 mil apenas neste ano, informou a companhia. A rodada atual de demissões deve durar até a próxima quinta-feira, 27.

Esta é a segunda de três rodadas de cortes, disse a Disney em comunicado. Os primeiros cortes na força de trabalho da empresa, que conta com 220 mil funcionários, ocorreram em março. As medidas fazem parte de um esforço para cortar, ao todo, cerca de 7 mil empregos neste ano.

As rodadas de demissão em massa fazem parte da ambição do CEO da empresa, Bob Iger, de economizar US$ 5,5 bilhões (R$ 27,8 bilhões) em custos anuais. A empresa quer reduzir seu compromisso com o entretenimento em geral e priorizar franquias e marcas reconhecidas.

A Disney Entertainment, que abriga os negócios de filmes e TV não relacionados a esportes da empresa, é o foco das reduções. Os cortes estão chegando a todas as divisões, desde a sede da companhia em Burbank, Califórnia, até Connecticut, onde estão as sedes das redes esportivas ESPN.

A ESPN começou a notificar os funcionários demitidos nesta segunda-feira, que se concentrará nos profissionais dos bastidores da rede de esportes, de acordo com fontes. Nos próximos meses, a ESPN fará cortes de apresentadores, com uma mistura provável de desligamentos e reduções salariais.

Rodada de demissões deve durar até quinta-feira, segundo fontes. Foto: Brendan McDermid/Estadão

A companhia ainda informou que os trabalhadores horistas nos parques temáticos não serão afetados. A terceira rodada de cortes deve ocorrer antes do início do verão no hemisfério norte.

Após anunciar as demissões, as ações da Disney tiveram pouca variação, sendo cotadas a US$ 99,22 (R$ 501,94), no fim da manhã na Bolsa de Nova York. Os papéis da empresa subiram cerca 14% em 2023, até o fechamento na sexta-feira, 21.

A Disney está correndo para conter as perdas em seu serviço de streaming, o Disney+, que estreou em 2019. A atenção de Wall Street desde então mudou do crescimento de assinantes para o alto custo de operação das plataformas de vídeo online.

Iger retornou para liderar a Disney em novembro, depois que a empresa divulgou uma perda trimestral de US$ 1,47 bilhão (R$ 7,43 bilhões) em seu braço de streaming, que também inclui participações nos produtos Hulu e ESPN+./ COM BLOOMBERG