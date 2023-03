Disney demite mais de 300 pessoas de seus serviços de streaming

PEQUIM - A Walt Disney, um dos maiores grupos de entretenimento do mundo, demitiu mais de 300 funcionários em Pequim que trabalhavam nos seus serviços de streaming, de acordo com fontes da Dow Jones Newswire. O movimento é parte do esforço de reestruturação e corte de custos da empresa de entretenimento, disse a Disney.

As demissões na China ocorrem na semana em que a companhia começou a primeira onda de cortes do seu plano recém-anunciado de eliminar 7 mil postos de trabalho para reduzir custos em até US% 5,5 bilhões.

Os períodos de inatividade da China afetaram funcionários de tecnologia que trabalhavam em áreas de personalização, pesquisa e identificação de cliente para os serviços de streaming da Disney.

Plano de demissões

O presidente da Disney, Robert Iger, voltou em novembro à empresa que havia liderado antes por 15 anos. Ele anunciou no início de fevereiro o plano de demitir 7 mil funcionários. Também no início do mês passado, a Disney anunciou lucro líquido de US$ 1,28 bilhão no seu primeiro trimestre fiscal, um aumento de 11% em relação a igual período do ano anterior.

Entre os desafios de Iger está obter lucro com os negócios de streaming de TV da empresa, que encerrou dezembro com 161,8 milhões de usuários globais, queda de 1% em relação ao trimestre anterior - finalizado em outubro de 2022 - e demonstrando recuo mais acentuado do que as projeções da empresa de análises FactSet, de 162,8 milhões de assinantes. / Com Dow Jones Newswires.

