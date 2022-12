Dona da Trident vende marca de chiclete para grupo da Mentos nos EUA e na Europa por US$ 1,35 bilhão

NOVA YORK - A fabricante de alimentos Mondelez International, dos Estados Unidos, anunciou ter concordado em vender por US$ 1,35 bilhão as operações da Trident, da Bubbaloo e de outras de suas marcas de chiclete em países como EUA e Canadá e no continente europeu para o Grupo Perfetti Van Melle, dono da Mentos.

A transação faz parte do plano da Mondelez de focar nos negócios de chocolates, biscoitos e outros salgadinhos. A empresa disse ainda que o preço de venda representa um múltiplo de 15 vezes as estimativas do ano atual para o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização).

Produtos da Mondelez International, que decidiu focar em chocolates e bolachas e se desfazer de marcas de chicletes Foto: Mondelez/Divulgação

Enquanto os setores de salgadinhos da empresa cresceram durante a pandemia com o consumo dentro de casa, o negócio de goma de mascar foi duramente atingido, visto que as medidas de isolamento prejudicaram as vendas para viagem.

Diante desse cenário, a Mondelez delineou em maio uma estratégia para concentrar seu portfólio em um grupo principal de itens, incluindo chocolates, biscoitos e salgadinhos assados. O executivo-chefe da empresa, Dirk Van de Put, disse que a companhia esperava sair de negócios em categorias não essenciais, incluindo o negócio de chicletes da empresa e as pastilhas Halls, em mercados desenvolvidos.

Van de Put acrescentou, ainda, que, no futuro, a empresa planeja crescer e aprofundar seu portfólio de lanches, entrando em novas categorias, como “lanches de bem-estar”. No início deste ano, a Mondelez comprou a fabricante de barras energéticas Clif Bar & Co., a empresa de alimentos grega Chipita SA e a empresa de confeitaria mexicana Ricolino.

A Mondelez afirmou que continuará a operar seus negócios de chicletes fora dos EUA, Canadá e Europa, liderados por sua marca Stride na China. O acordo deve ser fechado no quarto trimestre de 2023. A única exceção é a França, onde as partes firmaram acordos exclusivos para a venda do negócio./Dow Jones Newswires