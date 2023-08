Embraer registra alta de 47% nas entregas de jatos comerciais e executivos em um ano

A Embraer informou nesta quinta-feira, 3, que fechou o segundo trimestre de 2023 com uma alta de 47% no volume total de entregas de aeronaves em relação ao mesmo período do ano passado, totalizando 47 jatos entregues, sendo 17 comerciais e 30 executivos (19 jatos leves e 11 jatos médios).

Por segmento, a Aviação Comercial cresceu 55%, enquanto a Aviação Executiva, 43%. Já a carteira de pedidos firmes (backlog) encerrou o período em US$ 17,3 bilhões (R$ 84,4 bilhões).

No comunicado ao mercado, a Embraer destacou ainda os contratos assinados no período. Entre eles, na Aviação Comercial, a American Airlines assinou um contrato para compra de sete novos jatos E175, que serão operados pela subsidiária Envoy Air. Com o pedido, a frota de EJets na Envoy Air crescerá para 141 aeronaves ao fim de 2024.

Ainda na Aviação Comercial, a SKS Airways, da Malásia, fechou um acordo para adicionar dez jatos E195-E2 à sua frota. Além disso, a SKS aderiu ao Programa Pool, para suporte das aeronaves a serem operadas no Sudeste Asiático. A Scoot, subsidiária low-cost da Singapore Airlines, também está adicionando nove E190-E2 ao seu portfólio. E a Royal Jordanian Airlines, por sua vez, chegou a um acordo para introdução de oito jatos E190-E2 e E195-E2 em suas operações, com entregas iniciando no quarto trimestre de 2023.

Embraer é uma das principais empresas de fabricação de aviões de médio e pequeno porte no mundo Foto: Embraer

Os três acordos envolveram contratos com a empresa de leasing Azorra. Por fim, quatro jatos E175 iniciaram operação na Star Air, companhia aérea da Índia que já opera aeronaves da Embraer. A companhia aérea da Índia também estendeu seu contrato do Programa Pool para a inclusão dos jatos E175 recém-integrados à sua frota.

Além da Star Air e da SKS Airways, a Embraer Serviços & Suporte também assinou extensões de contratos do Programa Pool com o Rex Group (Austrália) e a Amelia (França).

Outro destaque do trimestre para a unidade de negócios foi o anúncio do acordo de 20 conversões de E-Jets para cargueiros com o Lanzhou Group, da China. Esse é o primeiro contrato de conversão fechado com uma operadora chinesa.

A Embraer também recebeu um pedido firme da Binter para a aquisição de seis E195-E2. Após a conclusão das entregas, a companhia aérea das Ilhas Canárias terá uma frota de 16 jatos E2. A encomenda será incluída na carteira de pedidos firmes da Embraer assim que todas as contingências contratuais forem concluídas.

Na Aviação Executiva, a NetJets assinou um novo contrato para a aquisição de até 250 opções de jatos Praetor 500. O negócio está avaliado em mais de US$ 5 bilhões e as entregas estão previstas para ocorrer a partir de 2025.

Já a Embraer Defesa & Segurança assinou um Memorando de Entendimento com Saab para posicionar o C-390 Millennium como a solução preferencial para os requisitos de transporte aéreo tático da Força Aérea da Suécia e para prospectar clientes do Gripen na América Latina.