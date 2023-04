Embraer assina acordo com a Saab para fornecer cargueiro militar para a Suécia

A Embraer e a sueca Saab divulgaram nesta terça-feira, 11, a assinatura de um memorando de entendimento para fortalecer a colaboração entre as empresas, especialmente em desenvolvimento de novos negócios e na área de engenharia.

As companhias irão trabalhar em parceria para posicionar o cargueiro militar C-390 Millennium como a solução preferencial para os requisitos de transporte aéreo tático da Força Aérea da Suécia, além de avaliar a integração dos equipamentos e sistemas da Saab na aeronave multimissão C-390.

Buscarão também novas oportunidades de negócio, incluindo potenciais clientes do caça Gripen no Brasil e na América Latina, considerando o Centro de Projetos e Desenvolvimento do Gripen, o Centro de Testes do Gripen e a linha de montagem final da aeronave na unidade da Embraer em Gavião Peixoto (SP).

O cargueiro militar C-390 Millennium, que será vendido pela Embraer para a Força Aérea da Suécia Foto: Embraer/Divulgação

Além disso, as empresas desenvolverão estudos técnicos para futuros caças, fortalecendo a transferência de tecnologia realizada pela Saab para a Base Industrial de Defesa no âmbito do programa Gripen para a Força Aérea Brasileira (FAB).

Em 2014, a Saab e o governo brasileiro assinaram o contrato para fornecimento de 36 aeronaves Gripen à FAB, que inclui não só as aeronaves, mas também apoio logístico, armas, sistemas de apoio, simuladores, formação e desenvolvimento.