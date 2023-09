Uma empresa dos Estados Unidos, que produz pelúcias personalizadas baseadas em bichos de estimação, chama atenção nas redes sociais com vídeos que mostram a emoção dos tutores ao receber os produtos inspirados em seus pets que já faleceram.

A Petsies, subsidiária da Budsies, que tem sede na Flórida, cria as pelúcias a partir de fotos e afirma que sua “talentosa equipe de artistas vai além para capturar a aparência” dos animais de estimação.

A empresa tem 1,3 milhão de seguidores no TikTok, onde seus vídeos reúnem milhares de visualizações. Os que fazem mais sucesso, chegando a milhões de visualizações, são os que mostram os tutores de bichos de estimação já falecidos recebendo as pelúcias e se emocionando. O vídeo abaixo, por exemplo, tem 50,8 milhões de visualizações e 5,9 milhões de curtidas.

Nas legendas dos vídeos, a Petsies afirma que “ter algo para abraçar pode se tornar uma forma de se curar” do luto. Segundo a empresa, no entanto, as pelúcias personalizadas não têm foco somente nos tutores que perderam seus pets, mas sim em todos que querem ter uma lembrança do seu bichinho.

Petsies produz pelúcias personalizadas baseadas em fotos de bichos de estimação. Foto: Petsies/Divulgação

“Cada animal de estimação deixa uma marca eterna em nossos corações que simplesmente não pode ser substituída”, diz a empresa em seu site.

As pelúcias são feitas à mão, usando pintura e materiais como peles de poliéster, e há três tamanhos disponíveis: 10, 16 e 24 polegadas (cerca de 25, 40 e 61 centímetros, respectivamente). A empresa faz réplicas em pelúcia de diversos animais, como cachorros, gatos, cavalos, porcos, pássaros, coelhos, ratos e porquinhos da Índia.

Petsies afirma que se esforça para que a pelúcia chegue o mais próximo possível da aparência do pet real, mas alerta que o produto não é uma cópia perfeita. Foto: Petsies/Divulgação

Ao fazer a encomenda do produto, o cliente deve enviar uma foto de seu bicho de estimação para servir de referência. A Petsies afirma que sua equipe fará o possível para que a pelúcia chegue o mais próximo possível da aparência do pet real, mas alerta que o produto não é uma cópia perfeita.

O tempo de espera para uma pelúcia pode ser de seis a oito semanas. No momento, o site da Petsies informa que vende as pelúcias a partir de US$ 199 (cerca de R$ 978). A empresa faz entregas internacionais, mas não informa se isso inclui o Brasil.