Empresa de acreditação lança plataforma de rastreio completo em ESG para cadeias de fornecimento

O Bureau Veritas, empresa de teste e certificação, lançou uma ferramenta automatizada de avaliação de cadeias de fornecimento. A plataforma, denominada V-Trace, permite às companhias avaliarem todo o caminho dos suprimentos, levando em conta questões como origem, qualidade e conformidade da mercadoria, além de pontos ESG (ambientais, sociais e de governança, na sigla em inglês).

O V-Trace foi desenvolvido em parceria com a Optel, empresa especializada em tecnologia de rastreabilidade. As informações são coletadas através de informações e documentos fornecidos pelas empresas clientes e pelos fornecedores destas, entre outras formas. “Numa única solução, é possível olhar toda a cadeia de ponto a ponto. Por exemplo, se for uma indústria alimentícia, seria desde o campo até a mesa”, afirma Andressa Lisboa, diretora de Certificação e Auditoria do Bureau Veritas. Todos os dados são disponibilizados por meio de uma plataforma digital.

Para as empresas, o V-Trace serve como uma garantia de adesão ao ESG e de que estão cumprindo com todas as legislações necessárias, se tornando aptas para atuar em mercados como o da União Europeia e de países asiáticos. Também ajuda a proteger de possíveis danos de imagem - uma companhia não pode mais alegar desconhecimento sobre possíveis problemas em sua cadeia de fornecimento perante o público consumidor e os acionistas.

Para complementar o V-Trace, o Bureau Veritas pode realizar verificações em campo e pedir por mais documentos. “Tentamos entender o entorno daquele negócio e o impacto ambiental e social nesse entorno, com os aspectos de sustentabilidade e contratação de mão de obra. E também a governança com qualidade dos dados, como é comunicado ao mercado”, cita Lisboa, que define o produto como uma análise de várias camadas que interferem nos negócios.

Empresas não podem alegar desconhecimento sobre problemas na cadeia de fornecimento perante os consumidores ou investidores Foto: DANIEL TEIXEIRA / ESTADÃO

“Eventualmente praticamos análises pontuais de auditoria que podem pegar parte ou todo o escopo dependendo da criticidade do produto”, afirma a diretora do BV. Segundo ela, quando um problema é detectado, o certificado de conformidade não é emitido enquanto o assunto não for corrigido. “O trabalho é muito específico, com uma série de dores. A ferramenta consegue driblar grande parte do processo, mas ir a campo e avaliar as credenciais é importante”, diz.

O V-Trace pode ser mais útil para empresas com cadeia de fornecimento longas, mas não apenas para as de grande porte. “Ele pode ser modulado de acordo com o tamanho e a necessidade da empresa”, menciona Lisboa. Cada “formato” depende de produtos e segmentos a serem analisados, e o Bureau Veritas garante que o custo também pode ser encaixado para médias empresas.

A plataforma online indica possíveis problemas a serem resolvidos em tempo real, permitindo mais velocidade nas ações de correção - assim, a espera é que as empresas brasileiras possam chegar a mercados cada vez mais exigentes em critérios socioambientais.