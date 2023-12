Como a Caixa pretende dobrar a participação dos cartões de crédito no seu lucro

Terceiro maior banco do Brasil em volume de ativos, a Caixa Econômica Federal (CEF) fica bem distante dessa posição no mercado de cartões de crédito. É uma discrepância que o presidente da instituição, Carlos Vieira, quer mudar nos próximos anos, tendo como armas a base de 152 milhões de clientes e a Elo, bandeira de cartões da qual o banco é sócio.

Hoje, os maiores emissores de cartões de crédito do País são Itaú Unibanco, Bradesco, Santander Brasil, Banco do Brasil e Nubank, sendo que à exceção do Itaú, os demais têm participações de mercado próximas entre si. A Caixa acredita que, graças ao tamanho da base de clientes, pode ganhar um espaço nesse grupo sem ter de tomar riscos excessivos.

Ao Estadão/Broadcast, Vieira afirmou que o objetivo é aumentar de 10% até 20% a parcela do lucro trimestral da Caixa com a área de cartões.

Nesse esforço para ampliar a rentabilidade, a joia da coroa da instituição deve continuar sendo o crédito imobiliário. Com quase 70% desse mercado no País, a Caixa estuda aplicar modelos de inteligência artificial aos mecanismos do produto a fim de tornar os processos mais agéis.

Leia a seguir os principais trechos da entrevista:

Carlos Vieira, presidente da Caixa Econômica Federal Foto: FELIPE RAU

Como vai ser a modernização dos cartões de crédito?

Vamos levar o cartão para ser distribuído junto a uma empresa que temos, em uma medida de eficiência. Temos um mercado em transformação no meio de pagamento como um todo, acompanhamos essa mudança, e queremos maximizar essa capacidade do uso do cartão Caixa, em todas as bandeiras possíveis.

A Caixa não tem uma presença tão grande nesse produto quanto os bancos de porte similar. A ideia é ampliar essa presença?

Temos de ampliar a eficiência de ativação do cartão, o mercado é muito mais eficiente. Nosso portfólio de cartões é excelente, mas temos de buscar eficiência na utilização. Um dos meus propósitos é tornar o cartão um instrumento mais bem utilizado pelos nossos clientes.

Essa estratégia passa por oferecer o cartão a quem não é cliente ou aos clientes do banco?

Primeiro aos nossos clientes. Temos uma base com 152 milhões de clientes, não preciso pescar fora desse aquário. Nós temos uma sociedade com Banco do Brasil e o Bradesco, que é a bandeira Elo, e queremos empoderar essa relação.

Ao vender um cartão de crédito, a Caixa oferecerá o da Elo com maior agressividade?

Não tenho conhecimento de que temos nenhum acordo com nenhuma bandeira que privilegie um ou outro. Se tivermos, vamos fazer cumprir. É uma estratégia que está em construção, e o que está posto é que vamos fazer algumas adequações na nossa estrutura estratégica, tática e operacional de cartões. Há instituições financeiras em que 30% do resultado recorrente vem de cartões de crédito; na Caixa, esse porcentual é de 10%. Temos muito valor a buscar sem ser de uma agressividade fora do racional na venda. De 15% a 20% de participação de cartão no resultado recorrente da Caixa seria aceitável. O cartão deve entrar hoje, em números absolutos, com algo em torno de R$ 350 milhões no resultado trimestral, e eu quero que vá para R$ 700 milhões.

Em quais outras linhas de crédito comercial a carteira da Caixa também pode crescer?

Nitidamente, o consignado é uma linha que vamos fazer crescer.

Qual a estratégia para que esse avanço aconteça?

Vamos usar as parcerias com correspondentes para que eles disponibilizem o nosso consignado de forma digital. Na terça-feira (12), o Bradesco comprou uma empresa relacionada a correspondentes. Não é difícil: há um cliente cativo, que recebe pela Caixa, e eu não consigo retê-lo. Quero usar os instrumentos digitais para retê-lo. O consignado digital reduz enormemente a questão de fraude, e uma coisa que é nítida é que quanto mais digital o banco é, maior é a sua governança e menor a exposição a risco. A Caixa não tem preocupação quanto a isso, tem uma inadimplência sob controle, de 2,57%, um índice espetacular, o menor dos bancos. É a questão de mais com menos: menor esforço, com a digitalização, e isso permite mais negócios.

O que pode melhorar no processo do crédito imobiliário?

Estamos estudando modelos, e vamos trazer todo o processo do crédito imobiliário para modelos que envolvam inteligência artificial. Alguns processos são muito complexos, e você não consegue fazer um avanço significativo se não trouxer inteligência artificial. A segunda coisa é buscar fintechs que tenham uma pegada moderna na concessão. Vimos fintechs que integram a cadeia produtiva, da busca do melhor terreno, do melhor modelo de construção ao financiamento. Queremos tê-las conosco como correspondentes. Lá na frente, podemos pensar em joint ventures (sociedades). Estamos em um processo com os cartórios para liberar o registro eletrônico. Também buscamos uma parceria com o Cofeci (Conselho Federal de Corretores de Imóveis), para que os corretores possam vender nossos imóveis adjudicados (retomados). Começamos o ano com 18 mil imóveis adjudicados, estamos com 32 mil e vendendo uma base de 2 mil, mas queremos acelerar.

Como o senhor avalia o primeiro mês à frente da Caixa? Quais os fatos mais importantes?

Os números mais expressivos são do Desenrola e (da renegociação) do Fies. Demos uma demonstração de que a Caixa tem uma capacidade de resolução muito rápida. Cheguei em uma semana e, na seguinte, estava lançada (a plataforma de negociação do crédito estudantil). No caso do Fies, vamos ultrapassar 100 mil estudantes com a vida resolvida e R$ 5 bilhões em soluções. No Desenrola, ultrapassamos os R$ 6 bilhões e 283,9 mil resoluções. É uma ação muito impactante, tem a ver com a capacidade dessas pessoas voltarem ao mercado consumidor de crédito. E há uma compreensão da mensagem corporativa: fizemos algumas reuniões e mudanças de vice-presidências. Estou chegando em um momento de retomada de algumas ações em três eixos de atuação: pessoas, processos e resultados. Na questão das pessoas, existe uma revisão de capacitação. Precisamos aprimorar a visão sobre a importância da qualificação do bancário. Eles precisam ter uma capacidade resolutiva a partir da sua qualificação.

O senhor se refere às filas para atendimento das agências?

Sim. Iniciamos um trabalho muito forte de distribuição de cartões, de mostrar ao participante a possibilidade de ele receber o recurso via smartphone. Isso passa por uma revisão tecnológica, um novo plano diretor de tecnologia, e por uma aproximação com fintechs.

Quais outras alterações estão previstas na diretoria?

Lançamos um processo para cinco vice-presidências (Negócios de Varejo; Negócios de Atacado; Rede de Varejo; Logística, Operações e Segurança; e Agente Operador). É um processo para o mercado como um todo, que tem uma governança estabelecida e passa por elegibilidade.

Por enquanto, são essas cinco que vão mudar?

Sim, mas deve ter duas ou três a mais.

E em resultados?

A Caixa nesse ano vai ficar em torno de 20% acima do orçamento em resultado, o que achamos tímido pelo potencial. A Caixa tem um foco muito nítido: 60% do nosso ativo é em habitação. Continuaremos com essa pegada, e aumentamos o orçamento do FGTS como recurso. Temos para esse ano um orçamento do FGTS um pouco acima do ano passado, R$ 103 bilhões, um orçamento muito semelhante ao do ano passado no SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, cuja principal função é financiar imóveis), de R$ 68 bilhões, mas estamos numa construção junto ao Banco Central, não só nós mas o sistema como um todo, para destravar recursos do compulsório da poupança. O Brasil está em um momento de crescimento, inflação e fundamentos macroeconômicos sob controle. Em outra linha, vamos modernizar a distribuição do cartão de crédito.

Vemos os bancos falando que o pior momento da inadimplência passou. O índice da Caixa cai no ano que vem?

Deve cair em função do numerador e do denominador, é um efeito natural com a queda da Selic. A cada queda da Selic, há um impacto na oportunidade de concessão de crédito.

A Caixa está buscando alternativas de funding mais barato para sustentar o crescimento no imobiliário?

Tem várias alternativas. A busca do compulsório é uma forma de resolver o funding para o SBPE. Vamos começar um estudo para incrementar o mercado secundário dos Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). Passaremos tranquilos pelo primeiro semestre, mas quem trabalha cedo bebe água limpa. Quando a demanda vier, lá pelo quarto trimestre (de 2024), o mercado terá mais dificuldade. As taxas começam a cair, a população começa a se sentir mais confiante, o desejo de consumo aumenta, a confiança do consumidor se restabelece e isso resulta em mais crescimento. Temos de estar preparados.

A discussão com o governo sobre os depósitos judiciais já foi resolvida?

Estamos resolvendo paulatinamente. Tem uma escalada construtiva, estamos apurando esses valores.

O resultado da Caixa deve crescer no ano que vem?

Sim. Por vários aspectos. A margem financeira que cresce, porque o custo do capital tende a se acomodar. Estamos fazendo um crescimento na receita de prestação de serviços, em que queremos uma meta de crescimento de 10%. A medida do cartão é importante. Um aspecto que eu gosto de ressaltar é que temos focado na construção de resultados recorrentes. Vender ativos não está no radar.

O resultado recorrente ficará próximo dos demais bancos?

O índice que avalia isso, e que temos que melhorar, é o do retorno. Nosso ROE é de 8%, muito baixo. Na média do mercado, o pior dos bancos dá 13%. Temos um espaço de eficiência para crescer muito.

Essa eficiência virá porque a Caixa vai reduzir gastos ou porque vai ganhar mais dinheiro?

Vai ganhar mais dinheiro. A estrutura está estabelecida. Vamos crescer um pouco em pontos físicos, temos ideias de expansão de rede. Precisamos revisar as redes urbanas. Na Avenida Paulista, tem várias agências próximas umas às outras, todas vazias. Em Belo Horizonte é a mesma coisa, em outros Estados tambSém. É reequilibrar.

A Caixa pode ser competitiva no atendimento a empresas?

Temos tudo para sermos, e não é por acaso que somos líderes no segmento da construção civil. Vamos buscar esse crescimento quando criarmos equações financeiras de redução de custo de capital. Os instrumentos de emissão de debênture passaram a ser uma alternativa para as empresas. Quem emite normalmente são as que têm uma governança melhor. Nós precisamos melhorar o olhar da Caixa para as médias e grandes empresas. As experiências lá atrás foram um pouco frustrantes, mas hoje temos um empresariado mais qualificado, as organizações têm um sistema de governança bem estabelecido. Outra coisa em que vamos dar foco é nas parcerias público-privadas. Temos um fundo de investimento construído com o PPI (Programa de Parcerias em Investimentos), em que temos R$ 300 milhões para apoio aos chamados projetos básicos de Estados e municípios. As empresas vão precisar buscar no mix de investimento a participação de bancos, e nós vamos buscar isso.

Ou seja: a Caixa dá apoio à formatação dos projetos, e agora, quer dar apoio ao financiamento?

Exatamente. Onde está a oportunidade: o capital administrado de longo prazo precisa ter investimento de longo prazo. Não existe melhor investimento de longo prazo que em infraestrutura. É um braço importante em que podemos ajudar no PAC.

Isso não gera um ruído com o setor privado?

É um papel que outros agentes não cumprem. As empresas que têm uma estrutura de capital bem estabelecida, talvez três ou quatro internacionais, como Vale e Petrobras, montam um plano de investimento. As demais não têm. Estamos discutindo com o BNDES para sermos um agente ativo em repasses. Eu vejo complementaridade, não vejo concorrência.

A reaproximação da Caixa com esferas de governo está completa?

Por ser um banco com esse viés de fomento, a Caixa tem de estar cada vez mais próxima de Estados e municípios. Precisamos entender e gerar nas pessoas uma competência essencial para que possam fazer essa atuação. Ainda é muito nítida a deficiência dos projetos entregues à Caixa. A imagem da Caixa ainda é muito burocrática, o que é quebrado pelo PL 3954, que foi para sanção do presidente e que muda a execução do Orçamento Geral da União pela Caixa. O prazo médio execução orçamentária deve cair de 150 dias para 90.