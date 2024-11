EUA acusam bilionário indiano de fraudar investidores e esconder plano para subornar autoridade

O empresário é um dos maiores nomes da infraestrutura da Índia e também é considerado o segundo homem mais rico da Ásia, com patrimônio estimado em US$ 84 bilhões, segundo o ranking da revista Forbes.

Ele é acusado de enganar investidores que aplicaram bilhões de dólares no projeto ao não informá-los sobre um plano para garantir contratos lucrativos de fornecimento de energia solar por meio do pagamento de mais de US$ 250 milhões em subornos pagos autoridades indianas.