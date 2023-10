ExxonMobil compra rival por US$ 59,5 bilhões e dobra aposta nos combustíveis fósseis

The New York Times - A petroleira americana ExxonMobil anunciou nesta quarta-feira, 11, o acordo para a compra da Pioneer Natural Resources por US$ 59,5 bilhões, dobrando sua produção de combustíveis fósseis. O acordo vem em meio às crescentes preocupações globais com as mudanças climáticas e a relutância do setor petrolífero em mudar para uma energia mais limpa.

Depois de décadas investindo em projetos em todo o mundo, o acordo colocaria o futuro da Exxon perto de sua base em Houston, com a maior parte de sua produção de petróleo no Texas e em alto-mar no Golfo do México e ao longo da costa da Guiana.

Ao concentrar sua produção perto de casa, a Exxon está apostando efetivamente que a política energética dos EUA não se moverá contra os combustíveis fósseis de forma significativa, mesmo quando o governo de Joe Biden incentivar os fabricantes de automóveis a mudar para veículos elétricos e os serviços públicos a fazer a transição para a energia renovável.

Os executivos da Exxon disseram que, além de produzir mais combustíveis fósseis, a empresa está construindo um novo negócio que capturará dióxido de carbono de instalações industriais e enterrará o gás de efeito estufa no solo. A tecnologia para fazer isso ainda está em um estágio inicial e não foi usada com sucesso em grande escala.

Pioneer tem áreas importantes na Bacia de Permian, um dos principais pontos de exploração de petróleo e gás nos EUA Foto: Jacob Ford/Odessa American via AP

“As capacidades combinadas de nossas duas empresas proporcionarão uma criação de valor de longo prazo muito superior ao que cada uma delas é capaz de fazer de forma isolada”, disse Darren Woods, presidente da Exxon.

A produção americana de petróleo atingiu um recorde de aproximadamente 13 milhões de barris por dia, cerca de 13% do mercado global, mas o crescimento diminuiu nos últimos anos. Apesar de uma onda de consolidação entre as empresas de petróleo e gás e dos preços mais altos do petróleo após a invasão russa na Ucrânia no ano passado, os produtores estão tendo mais dificuldade para encontrar novos locais para perfuração.

O acordo com a Pioneer é um sinal de que agora é mais fácil adquirir um produtor de petróleo do que perfurar petróleo em um novo local.

A Exxon, uma potência de refino e petroquímica, precisa de muito mais petróleo e gás para transformar em gasolina, diesel, plásticos, gás natural liquefeito, produtos químicos e outros produtos. É provável que grande parte desse petróleo e gás venha da bacia de Permian, o campo de petróleo e gás mais produtivo dos EUA, que fica entre o Texas e o Novo México e onde a Pioneer tem uma participação importante.

O terminal Golden Pass de US$ 10 bilhões da Exxon, próximo à fronteira entre o Texas e a Louisiana, deve começar a enviar gás natural liquefeito para o resto do mundo no próximo ano. O gás aparece junto com o petróleo da bacia de Permian, o que a torna ainda mais valiosa para as exportações, à medida que a Europa se livra do gás russo.

O acordo com a Pioneer seria a maior aquisição da Exxon desde que ela comprou a Mobil, em 1999. É maior do que a malfadada aquisição de US$ 30 bilhões da XTO Energy, uma grande produtora de gás natural, em 2010. A Exxon teve de dar baixa em grande parte desse investimento mais tarde, quando os preços do gás natural despencaram em relação aos altos níveis que prevaleciam quando ela comprou a XTO.

Ao comprar a Pioneer agora, quando o preço de referência do petróleo nos EUA está em torno de US$ 83 por barril, a Exxon está contando que os preços permanecerão relativamente altos nos próximos anos.

Nos últimos anos, a Exxon tem sido cuidadosa ao investir modestamente em nova produção, já que aumentou seus dividendos e recomprou mais de suas próprias ações. A compra da Pioneer aumentaria a produção, uma grande mudança em sua estratégia.

A aquisição tornaria a Exxon a empresa dominante na bacia de Permian, superando em muito a Chevron, sua maior rival.

Setor de petróleo vem passando por período de consolidação Foto: Nick Oxford/Reuters

A Pioneer tem sido a queridinha dos investidores de Wall Street, pois capitalizou o boom da perfuração de xisto. Scott Sheffield, seu CEO, tirou a empresa do Alasca, da África e de campos offshore, enquanto comprava operações de xisto em Permian a preços baixos. Em 2020, ela havia se tornado uma das maiores perfuradoras americanas, com produção de custo relativamente baixo.

Sheffield está se aposentando no final do ano. Sua empresa tem um valor de mercado de cerca de US$ 50 bilhões, aproximadamente um oitavo do tamanho da Exxon. Muitos de seus campos de petróleo e gás ainda não foram explorados.

“Embora a empresa tenha um sólido plano de sucessão, os mercados de petróleo e gás têm sido voláteis e o capital disponível para as empresas tradicionais de petróleo e gás nos EUA tem sido limitado”, disse Peter McNally, analista da Third Bridge, uma empresa de pesquisa e análise.

O acordo seria a primeira grande aquisição da Exxon desde que Woods se tornou CEO em 2017, substituindo Rex Tillerson, que se tornou secretário de Estado.

A Exxon, que registrou um lucro recorde de US$ 56 bilhões no ano passado, está cheia de dinheiro que poderia investir nos campos inexplorados da Pioneer. Como a Exxon também é uma grande produtora em Permian, os analistas dizem que a fusão traria maior eficiência nas operações de ambas as empresas.

Essa é apenas a mais recente de uma série de fusões e aquisições no setor de petróleo nos últimos anos. Mas ele vem se consolidando. A Occidental Petroleum adquiriu a Anadarko Petroleum há quatro anos por quase US$ 40 bilhões, um negócio que tornou a Occidental uma grande concorrente da Exxon e da Chevron na bacia do Permian. A Pioneer gastou mais de US$ 10 bilhões na compra de dois outros produtores em Permian, Parsley Energy e DoublePoint Energy, em 2021.

A Exxon já havia comprado a Denbury, uma empresa de energia do Texas que possui dutos que podem transportar dióxido de carbono, por US$ 4,9 bilhões este ano.