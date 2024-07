Família Safra chega a acordo para encerrar disputa entre herdeiros

A Família Joseph Safra anunciou, nesta sexta-feira, 19, a resolução amigável de todas as disputas com Alberto Joseph Safra, um dos herdeiros do banqueiro Joseph Safra, falecido em 2020. As partes concordaram em encerrar todos os processos judiciais e arbitrais pendentes em todas as jurisdições.

Nos termos do acordo, Alberto Safra desinvestirá de seus interesses no Grupo J. Safra e perseguirá seus interesses empresariais através da ASA, segundo nota enviada pela família. Os termos financeiros e outras condições do acordo não foram divulgados. Alberto deixou o banco brasileiro, o qual administrava ao lado do irmão David, no segundo semestre de 2019, após um desentendimento com a família. Em seguida, criou a gestora ASA Investments. "Estou feliz por deixar esse assunto para trás. Após esclarecimentos, entendi que não houve irregularidades, e que o patrimônio do Sr. José foi devidamente distribuído de acordo com seus desejos", afirmou Alberto.

O banqueiro Joseph Safra morreu em 2020, aos 82 anos Foto: Renata Jubran/Agência Estado

Alberto deixou o banco Safra, que administrava ao lado do irmão David, no segundo semestre de 2019, após um desentendimento com a família. Desde o falecimento do patriarca da família, moveu diferentes processos contra a mãe, Vicky Safra, e os irmãos Jacob e David, em meio à disputa pela herança do pai, avaliada em US$ 25 bilhões. No fim de 2021, a família esteve prestes a fechar um acordo em relação à herança. As negociações acabaram recuando e ficaram travadas até atingirem a resolução anunciada nesta sexta-feira, 19.

Em uma declaração conjunta, Vicky Safra e todos os seus filhos disseram: “Estamos satisfeitos em deixar esse assunto para trás e reafirmar nossos laços familiares. A resolução que alcançamos nos permitirá perseguir nossos respectivos interesses empresariais de maneiras que ajudem a garantir que o sucesso de cada membro da nossa família seja motivo de satisfação compartilhada.”