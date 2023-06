Presente de fã inspirou Tiago Abravanel a abrir um novo negócio

Mesmo que empreender seja como expandir seu sucesso para além da arte é preciso ter jeito para coisa. E isso Tiago Abravanel tem – no sangue. É de família.

Quem acompanhou a saga do ator e cantor Tiago Abravanel no Big Brother Brasil 2022 sabe que a relação com o avô, Silvio Santos, não é das melhores. “Mas o dom para os negócios nós herdamos dele”, diz Tiago, que é sócio da Tjama, uma grife de roupas. A Tjama foi criada no fim de 2018, em parceria com a irmã, Lígia, mas não emplacou de início.

“Muitos não entendiam se era pijama ou roupa de sair”, conta a empresária. A sorte soprou a favor quando a quarentena começou, em 2020. Se para alguns a pandemia foi um desastre, para a Tjama foi o contrário. O estilo confortável das peças fez sucesso para quem aderiu ao home office e quando limites entre casa e trabalho foram totalmente borrados.

Enquanto Abravanel estava no BBB, no ano passado, o volume de vendas da marca cresceu 40%. Ligia não revela o faturamento atual da empresa.

Tiago tem num olho tão bom para negócios que vê oportunidade até nos presentes que os fãs dão. Há cinco anos, durante uma passagem por Curitiba, ele ganhou uma torta banoffe, essas com camadas de banana e doce de leite, de um admirador. “Aceitei na hora. Já viu gordo rejeitar doce?”, brincou. “Simplesmente era a melhor que já comi”, complementa o ator.

Empresa de roupas de Tiago Abravanel ganhou força durante pandemia Foto: Nilton Fukuda / Estadão

O fã era o paranaense Leonardo Macedo. Tiago ficou apaixonado pela torta e quando voltou a Curitiba, meses depois, fez questão de procurar Leonardo, com a sugestão de que ele fosse para São Paulo, montar um negócio lá. Macedo aceitou a dica e, ao lado do sócio Tito Barcellos, abriu uma doceria de 5 m² na Rua Augusta.

Na primeira semana, fizeram 30 tortas e só venderam dois pedaços. Desesperados, Leo e Tito foram pedir socorro ao amigo famoso. Tiago começou a fazer o conhecido “boca a boca” com postagens nas redes sociais. O negócio bombou tanto que a dupla convidou Tiago para ser sócio da Nanica, em 2019. E ele topou. O empreendimento cresceu 80% durante a pandemia, já que conseguiu se adaptar ao esquema de entregas.

A Nanica ganhou, no ano passado, outro sócio: José Carlos Semenzato, dono da SMZTO, que faz a gestão de franquias como OdontoCompany, Espaçolaser e Oakberry. Com a parceria, as 13 lojas que Tiago montou com Léo e Tito já viraram 63 lojas e até o fim do ano, serão 85.