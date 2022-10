Fleury fará aumento de capital de até R$ 1,2 bi para manter estratégia de crescimento

A rede de laboratórios Fleury anunciou nesta segunda-feira, 17, que fará um aumento de capital mediante a emissão de ações com valor mínimo de R$ 602,6 milhões e, no máximo, R$ 1,2 bilhão. A oferta será por meio de subscrição privada e o prazo de exercício do direito de preferência começará em 21 de outubro e terminará em 21 de novembro de 2022.

Os recursos oriundos do aumento de capital serão destinados para a manutenção da estratégia de crescimento da companhia; continuidade dos planos de expansão orgânica, melhora da posição de caixa e a redução da alavancagem financeira consolidada, e o uso corporativo geral.

A empresa informou que a operação prevê a emissão de novas ações de, no mínimo, 34,8 milhões e, no máximo, 70,5 milhões de ações, ao preço de emissão de R$ 17,27. Segundo comunicado ao mercado, do valor total por ação, R$ 5,75 serão destinados ao capital social e R$ 11,52 irão para reserva de capital. Ou seja, serão destinados, no mínimo, R$ 200,6 milhões ao capital social e R$ 402 milhões à reserva de capital. Os valores máximos, respectivamente, podem chegar a R$ 405,7 milhões e R$ 812,9 milhões.

Fleury fará aumento de capital para manter estratégia de crescimento do negócio Foto: Divulgação/Fleury

Os acionistas terão direito de preferência para subscrever ações na proporção de 0,2223700485 nova ação ordinária para cada 1 ação de que forem titulares, conforme a posição acionária que possuírem no capital da companhia no fechamento do pregão da B3 do dia 20 de outubro. As ações passarão a ser negociadas ex-direitos a partir do dia seguinte.