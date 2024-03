Fogo de Chão retoma crescimento após perdas da pandemia e planeja novas lojas no País

A Fogo de Chão passou por momentos difíceis na pandemia de covid-19, assim como todo o mercado de bares e restaurantes. Depois de rever a operação no País, onde atua apenas com lojas próprias, a empresa prepara agora a retomada do crescimento em 2024. A companhia tem oito unidades no Brasil e deve terminar o ano com nove lojas. Para 2025, será inaugurada a 10ª unidade.

PUBLICIDADE “Primeiramente, o foco da expansão será em São Paulo e Rio. Depois, será nas principais capitais do País, como Belo Horizonte e Curitiba”, diz Paulo Antunes, presidente do Fogo de Chão no Brasil. A expectativa da companhia é adotar um ritmo de abertura de um a dois restaurantes por ano. Antunes conta que a empresa usou o período de pandemia para planejar reformas em lojas e a abertura de novos restaurantes em São Paulo. Foram feitas melhorias nas unidades da Vila Olímpia, de Moema e do Shopping Center Norte, enquanto o Morumbi Shopping e o Barra Shopping (no Rio) receberam novas lojas. Nesse período, duas unidades foram fechadas, no Casa Shopping e na Avenida Santo Amaro. “Tínhamos oito unidades antes da pandemia e agora estamos novamente com oito”, diz Antunes.

Fogo de Chão reformou unidade no shopping Center Norte como medida de retomada da expansão da rede no País Foto: Divulgação/Fogo de Chão

Apesar de ser voltado à cultura do churrasco gaúcho, a Fogo de Chão também oferece opções de alimentação para vegetarianos e veganos, tendo planos, por exemplo, de rodízio do buffet de salada, com diferentes opções de queijos, verduras e legumes. Quem come carne pode escolher entre diferentes planos de rodízio com cortes de carne específicos ou toda a variedade servida no restaurante. Quem preferir um lanche também pode escolher o hambúrguer de picanha. A proposta da companhia é oferecer opções para toda a família e rodízios com preços que começam na faixa dos R$ 100 por pessoa.

O setor de bares e restaurantes no Brasil ainda tenta se recuperar da pandemia. De acordo com dados da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), o endividamento é um problema de 40% das empresas do ramo. Em dezembro de 2023, 18% do setor reportaram prejuízo à associação, o menor porcentual desde outubro de 2022. Com a melhora do ambiente de negócios, propiciado pela queda dos juros, outras redes de restaurantes também estão iniciando uma retomada da expansão pelo País, com a abertura de novas unidades, como é o caso do Madero.

Center Norte

A reinauguração da Fogo de Chão no Shopping Center Norte, realizada no segundo semestre de 2023, é uma aposta na zona norte da capital. Além de viabilizar para a empresa o ambiente mais moderno do que o oferecido pela unidade construída há mais de uma década, também abre caminho para o aluguel do espaço para empresas que fazem eventos corporativos. Localizada no bairro Vila Guilherme, a unidade conta também com o fluxo de pessoas que vão aos eventos realizados no complexo Expo Center Norte. A unidade também conta com um bar reformulado, logo na entrada do estabelecimento.

Bar Fogo, na unidade Center Norte (ZN) Foto: Divulgação/Fogo de Chão

O shopping Center Norte, como um todo, passou por uma reformulação no final do ano passado, ao custo de um investimento de R$ 100 milhões, recebendo novas lojas e vagas de estacionamento cobertas. Segundo Guilherme Marini, diretor executivo do Center Norte e Lar Center, é a maior expansão feita nos últimos 15 anos no shopping que foi inaugurado em 1984. “São cerca de 30 novas lojas e trouxemos marcas consagradas e inéditas na região, como Farm, Diesel, Sephora e Zara. Sabemos do nosso papel no desenvolvimento da zona norte e queremos manter nossa vocação e pioneirismo na região”, diz Marini.

A Fogo de Chão também reformulou a unidade de Moema, com uma grande reforma para modernizar o ambiente. A inauguração é nesta terça-feira (19).

Controlada por fundo americano

A Fogo de Chão foi fundado em 1979 pelos empreendedores brasileiros Arri e Jair Coser. A primeira unidade foi inaugurada em Porto Alegre (RS). A expansão internacional do negócio começou em 1997, no Texas, Estados Unidos. Hoje, o país concentra o maior número de restaurantes da marca, mais de 50, seguindo o modelo de franquias.

Investidores do exterior começaram a se interessar pela empresa, que tinha a proposta de levar o churrasco gaúcho para o mundo todo. O fundo de investimentos brasileiro GP Investments comprou uma parcela do negócio em 2006. Em 2012, fechou acordo de US$ 400 milhões para a venda da participação para o fundo americano Thomas H. Lee Partners, que assumiu o comando do negócio.

A empresa chegou a abrir o capital na Nasdaq em 2015 e fechou em 2018, quando foi comprada por US$ 560 milhões pela firma de investimentos Rhône Group, que tem mais de US$ 11 bilhões de ativos sob gestão. A empresa foi, então, comprada pelo fundo de private equity americano Bain Capital, em agosto do ano passado.