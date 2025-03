A operadora da Forever 21 nos Estados Unidos entrou com um pedido de falência no domingo, 16, uma vez que a empresa de vestuário, que ajudou a popularizar a moda rápida nos EUA, enfrenta dificuldades para competir com os varejistas online.

A F21 OpCo, a operadora, juntamente com algumas subsidiárias nos EUA, protocolou o pedido de falência do Capítulo 11 no Tribunal de Falências de Delaware, mostram documentos judiciais. A empresa listou seus ativos estimados entre US$ 100 milhões e US$ 500 milhões (R$ 574,1 milhões e R$ 2,87 bilhões), e passivos de US$ 1 bilhão e US$ 5 bilhões (R$ 5,74 bilhões e R$ 28,7 bilhões).

Em imagem de 2019, compradores passam por uma loja de roupas Forever 21 em uma loja de Tóquio, enquanto placas de liquidação são colocadas na fachada Foto: Kiichiro Sato/AP

PUBLICIDADE A Forever 21 fez sucesso no início dos anos 2000 vendendo moda produzida de maneira econômica que atraía jovens mulheres em busca de roupas inspiradas nos estilos dos designers, a preços muito baixos. No seu auge, teve mais de US$ 4 bilhões (R$ 22,96 bilhões) em vendas anuais e empregou mais de 43.000 pessoas em centenas de lojas. Mas a varejista expandiu de forma agressiva justamente quando a tecnologia começava a transformar seu negócio. Ela entrou pela primeira vez com um pedido de falência em 2019, fechando mais de 30% de suas lojas nos Estados Unidos, antes de ser comprada durante o processo de falência pelo Sparc Group, uma joint venture entre a Authentic Brands Group e o Simon Property Group, um operador de shopping centers.

Em 2023, Sparc assinou um acordo com a Shein, o varejista de comércio eletrônico chinês conhecido por seus preços ultrabaixos. A Shein concordou em comprar cerca de um terço das ações da Sparc. Pelo acordo, a Shein poderia um dia operar lojas dentre as lojas nas outlets da Forever 21, enquanto as roupas da Forever 21 seriam vendidas no site da Shein.

Procurada, a Forever 21 não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Este artigo foi publicado originalmente no The New York Times.

Este texto foi originalmente publicado no The New York Times. Ele foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.