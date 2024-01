O grupo varejista francês Casino Guichard-Perrachon anunciou nesta quarta-feira, 24, que fechou acordo para vender quase todos os seus super e hipermercados na França ao Groupement Les Mousquetaires e ao Auchan Retail France por um valor entre € 1,3 bilhão e € 1,35 bilhão. As empresas estavam em negociações exclusivas havia cerca de um mês.

O pacote inclui 288 lojas e a expectativa é de que a venda seja concluída no segundo trimestre deste ano, após consultas com os representantes dos trabalhadoras.

Casino Guichard-Perrachon anunciou que fechou acordo para vender quase todos os seus super e hipermercados na França Foto: JEFF PACHOUD / AFP

O negócio é parte de um processo de reestruturação do endividado varejista francês, que controla o Grupo Pão de Açúcar (GPA) no Brasil, mas já sinalizou intenção de se desfazer da participação majoritária na empresa. Em outubro, a companhia fechou acordo de injeção de capital com um consórcio liderado pelo bilionário tcheco Daniel Kretinsky.

À espera da notícia, a ação do Casino foi suspensa, nesta quarta-feira, 24, na Bolsa de Paris. Na terça, o papel saltou 8%, diante de especulações sobre o tema.