Fusão não é abraço de afogados, mas criação de líder, diz diretor da Mobly sobre compra da Tok&Stok

Na noite de quinta-feira, 8, a Mobly anunciou que assinou um acordo com acionistas controladores da Tok&Stok para ser controladora da empresa, criando assim um gigante no mercado de móveis e decoração, com receita anual estimada de R$ 1,6 bilhão.

A Tok&Stok tem um endividamento de R$ 450 milhões e entrou em recuperação extrajudicial com a concretização do negócio. Já a Mobly não tem endividamento, mas teve prejuízo de R$ 21 milhões no primeiro trimestre.