Gerdau compra centro de distribuição de aço da Kloeckner para reforçar sua estratégia de expansão

Como estratégia de ter uma maior capilaridade de vendas no mercado brasileiro, no momento em que amplia a oferta de aços planos laminados na usina mineira de Ouro Branco, o grupo Gerdau informa que fechou o processo de aquisição do centro de serviços pertencente à companhia alemã Kloeckner Metals. A empresa chegou ao País em 2011 com a aquisição de uma distribuidora local. O valor da transação não foi revelado.

A Gerdau informa que o ativo que faz parte do negócio é uma unidade de processamento de vários tipos de aços localizada em Araucária (PR). E lembra que a transação ainda depende do aval do órgão antitruste brasileiro, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Segundo pessoas ligadas ao setor, a Kloeckner Metals, uma gigante do mercado europeu de distribuição de aço, não atingiu a meta de crescimento que projetou para o Brasil. Aqui, nesses 14 anos, enfrentou uma competição acirrada, tanto com distribuidoras controladas pelas siderúrgicas - Usiminas, CSN, ArcelorMittal e Gerdau - quanto com grupos independentes desse setor atuantes no País há muitas décadas.

Linha de produção de boninas de aço laminado da Gerdau na usina de Ouro Branco (MG) Foto: Washington Alves/Light Press/Estadão

A Kloeckner Metals estreou no Brasil pagando cerca de R$ 300 milhões, entre dinheiro e dívidas, por 70% do controle do grupo Frefer Metals Plus, distribuidor de aço sediado em São Paulo. A família controladora, inicialmente, permaneceu com 30%, e o principal acionista, Christiano Cunha Freire, foi mantido à frente da presidência executiva por algum tempo.

A empresa alemã, com os ativos da Frefer, atua no País com uma ampla variedade de produtos siderúrgicos, muitos dos quais a Gerdau fabrica e vende no mercado interno, como bobinas e chapas laminadas a quente, chapa grossa, tiras e perfis estruturais.

Em aço plano, a produção da Gerdau no País está concentrada na usina siderúrgica de Ouro Branco, que faz semiacabados (placas e tarugos), com uma capacidade total de 4,5 milhões de toneladas por ano. A partir das placas, faz bobinas laminadas a quente e chapa grossa. Com os tarugos, processa perfis estruturais, vergalhões e fio-máquina. O aço feito na usina atende os setores da construção civil, automotivo, agrícola, energia, naval e ferroviário.

A aquisição é um movimento estratégico do grupo, no momento em que acaba de ampliar a produção de bobinas a quente (produto laminado) na usina de Ouro Branco - adicionou 250 mil toneladas à capacidade de produção anual, indo a 1,1 milhão de toneladas, com investimento de R$ 1,5 bilhão. A companhia já opera a Comercial Gerdau, que é uma rede consolidada de distribuição de aço no País, que irá incorporar os ativos em aquisição da Kloeckner Metals.

Experiência frustrada por anos de crise do setor e do País

A Klöckner & Co, sediada em Duisburg, Alemanha, marcou, com a Frefer, a entrada em mercados emergentes. A companhia alemã, além da competição local, teve de lidar com a crise econômica do País, e do setor, de 2015 a 2020. De acordo com informações do setor siderúrgico, a empresa já vinha operando com baixa capacidade, indicando uma intenção de sair do País.

A entrada no Brasil ocorreu logo após adquirir a distribuidora americana Macsteel Service Centers, cuja receita anual era de 1 bilhão de euros. Nos dois negócios o desembolso do grupo Klöckner foi de 700 milhões de euros (R$ 4,2 bilhões pela cotação atual). Fundada em 1906, a alemã era um dos maiores distribuidores independente de aço e de produtos de metal e centro de serviços de aço nos mercados europeu e norte-americano.

A Frefer, na época, era a terceira maior distribuidora independente do País, segundo informações do Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda), com 8% de participação nas vendas em 2010 e tinha um faturamento estimado de R$ 340 milhões. No ranking geral, que inclui as coligadas das siderúrgicas, a Frefer fechou 2010 com 213 mil toneladas vendidas - 4,9% de participação no mercado nacional.

As informações são de que a Kloeckner Metals traçou como estratégia focar no México, com uma grande operação de centro de serviços e distribuição de aço voltada para atender principalmente a indústria automotiva.