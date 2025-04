‘Gostaríamos que fosse mais rápido’, diz executivo da Abra sobre recuperação judicial da Gol

Inicialmente esperada para este mês, a saída da Gol da recuperação judicial nos Estados Unidos deve ocorrer apenas em junho ou julho. “Gostaríamos que fosse mais rápido, mas a verdade é que as negociações tomam tempo. Antes, pensávamos que poderia ser em abril ou maio. Hoje pensamos que provavelmente vai ser em junho ou julho”, disse o diretor financeiro da Abra (holding que controla a Gol e a Avianca), Manuel Irarrázaval, em entrevista ao Estadão/Broadcast.

A audiência de confirmação do plano de reestruturação financeira proposto pela Gol está marcada para 20 de maio. Na ocasião, o juiz da corte de falências de Nova York – onde o processo corre – vai dizer se concorda ou não com a proposta da companhia aérea para sair do Chapter 11, o equivalente à recuperação judicial nos Estados Unidos. Anteriormente, essa audiência estava prevista para abril. O plano de reestruturação da Gol prevê um financiamento de US$ 1,9 bilhão. Desse total, a companhia afirma já ter levantado US$ 1,25 bilhão junto a investidores, com as gestoras Castlelake e Elliot como âncoras.

Irarrázaval: 'Não faremos nada para acelerar o processo no Cade' Foto: Werther Santana/Estadão

De acordo com Irarrázaval, apesar de o cenário financeiro internacional ser de incerteza, a captação dos US$ 650 milhões não é o motivo por trás do atraso no fim do processo. “Estamos certos de que isso não será um problema. A questão é ter uma boa negociação. (O atraso) tem a ver com as negociações com as distintas partes. Temos de chegar a um acordo com cada um dos representantes dos diferentes credores. E há negociações que ainda estão em curso.”

Irarrázaval reconheceu, porém, que as condições do mercado financeiro – com muita incerteza nos Estados Unidos – não são das mais favoráveis para levantar capital. A desvalorização do real no fim do ano passado também foi um empecilho nas negociações, disse.

“Obviamente as circunstâncias de mercado foram mais voláteis do que o que se esperava. No entanto, ter conseguido dois investidores âncoras foi muito importante. Em vez de ter que sair para buscar US$ 1,9 bilhão de dólares, só temos que sair para buscar US$ 650 milhões. A questão é negociar a melhor taxa.”

Fusão com Azul

O plano de reestruturação da Gol também contempla uma potencial fusão com a Azul. Em janeiro, a Abra e a Azul firmaram um memorando de entendimento (MOU) com o objetivo de “explorar uma combinação de negócios das duas companhias aéreas no Brasil”.

Irarrázaval afirmou que, nos últimos dois meses, as empresas entregaram informações de suas operações ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), órgão que analisará a concentração no mercado e que dará (ou não) aval ao negócio.

O Cade foi pré-notificado da intenção de fusão ainda em janeiro. A notificação oficial deve ocorrer antes do fim do Chapter 11, diz o executivo. Depois disso, o órgão terá 330 dias para analisar o negócio. A expectativa da Abra é que o Cade precise de quase todo o prazo para emitir sua decisão, dada a complexidade da operação.

“Não faremos nada para acelerar o processo do Cade. Deixaremos o órgão analisar e decidir. A sobreposição (de rotas) entre as duas empresas não é tão significativa. Elas são muito complementares. Então estamos confiantes.”

Em relação aos preços das passagens, que poderia aumentar devido à menor concorrência decorrente da união entre Azul e Gol, Irarrázaval destacou que outros elementos além da competição entre companhias interferem no valor das tarifas. “A parte do preço determinada pela empresa é pequena nesse pacote. Há outros fatores, como combustível e tarifas de aeroportos.”

Mais aviões no ar

Do total de recursos que serão levantados até o fim do Chapter 11, a Gol pretende usar cerca de US$ 1,2 bilhão para pagar um empréstimo que tem garantia de recebimento antecipado (o chamado DIP). O restante dos recursos deverá garantir liquidez para a companhia pelos próximos dois ou três anos, segundo o executivo.

Entre os planos de investimento, Irarrázaval destacou a ampliação de capacidade, que ganhou força com o processo de reestruturação financeira. "Uma das coisas mais importantes que alcançamos com o Chapter 11 foi conseguir colocar mais motores nas oficinas para ter mais aviões no ar e aumentar a capacidade". O diretor financeiro da Abra avaliou que o equacionamento das finanças dá mais poder de negociação à Gol diante de um cenário ainda desafiador para a cadeia de suprimentos da indústria aérea. Desde a pandemia, fornecedores, fabricantes e oficinas têm enfrentado atrasos por causa da falta de peças, o que dificulta a ampliação da oferta pelas companhias, mesmo com a demanda de passageiros aquecida. O executivo relatou ainda que, antes da recuperação, as restrições na cadeia produtiva se somavam aos problemas financeiros da companhia. Contudo, a situação vem melhorando com as melhores condições de crédito e mais dinheiro no caixa. "Agora que a Gol conseguiu levantar recursos e ter mais liquidez, pode ir às oficinas e dizer: 'quero consertar meus aviões e tenho o dinheiro para isso'."

A relação com os arrendadores de aeronaves também contribui, segundo Irarrázaval. “Nossas negociações com os eles incluem eles nos ajudarem a conseguir consertar os aviões”, afirmou. “Eles têm mais influência com as oficinas do que as aéreas e é do interesse deles que as aeronaves estejam voando.”