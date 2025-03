Grupo ArcelorMittal anuncia mudanças no comando dos negócios no Brasil

Em meio à ameaça de imposição de tarifas de importação de 25% por parte do governo dos Estados Unidos ao aço brasileiro, e em meio a um plano de investimentos no Brasil de R$ 25 bilhões, até 2027, o grupo ArcelorMittal, segundo maior fabricante mundial de aço e líder no País com quase metade da produção, anunciou que vai mudar o comando de suas operações no País a partir de 1º de abril.

A mudança se deve à decisão, planejada há algum tempo, de aposentadoria de Jefferson De Paula, atual presidente da subsidiária ArcelorMittal Brasil e da divisão de Aços Longos e Mineração Latam (América Latina), conforme apurou o Estadão com pessoas próximas. O anúncio foi feito em na sede do grupo em Londres. A empresa, no Brasil, no meio da tarde, divulgou mais informações das mudanças. De Paula deixará a companhia no início de abril, após 34 anos na empresa. Como é tradição no grupo, o executivo vai ocupar uma cadeira no conselho de administração da subsidiária brasileira. Também será um dos conselheiros da ArcelorMittal Argentina (Acindar), destacou Lakshmi Mittal, principal acionista do grupo e presidente do conselho.

Jefferson De Paula, CEO da ArcelorMittal no Brasil e de Aços Longos e Mineração Latam: aposentadoria após 34 anos de carreira Foto: Cláudio Gatti/Divulgação

O executivo, que entrou para o grupo em 1991, assumiu a atual posição em 1º de outubro de 2021 com a saída de Benjamin Baptista Filho, também por aposentadoria após uma longa carreira na ArcelorMittal. Atual membro do comitê de gestão do grupo, De Paula ingressou na ArcelorMittal em 1991 como gerente de fundição em uma das siderúrgicas brasileiras da empresa.

Durante sua carreira, ocupou vários cargos de liderança sênior, incluindo COO (principal executivo de operação) da Acindar, que é a siderúrgica de produtos longos do grupo na Argentina, CEO da Divisão do Sul de Produtos Longos da ArcelorMittal Europa e CEO dos negócios de Produtos Longos e mineração da América do Sul do grupo desde 2011, informou a ArcelorMittal em comunicado.

Com as mudanças, dois executivos brasileiros do grupo estão ganhando projeção na companhia comandada pelo empresário indiano Lakshmi Mittal: Jorge Luiz Ribeiro de Oliveira, que é CEO da divisão de Aços Planos Latam (América Latina), e Everton Negresiolo, atual CEO da divisão de Aço Longos Brasil.

Oliveira será promovido a vice-presidente executivo do grupo ArcelorMittal a partir de 1° de abril e, ao mesmo tempo, CEO da subsidiária brasileira, ArcelorMittal Brasil (AMB), responsável pelas operações do grupo no País e na América do Sul. O executivo vai se reportar diretamente ao CEO global, Aditya Mittal, que fica baseado em Londres, onde está a sede corporativa do grupo.

O executivo iniciou a carreira na ArcelorMittal Tubarão há 38 anos como trainee da área de Engenharia de Desenvolvimento. Ocupou diversos cargos na siderúrgica nas áreas de operações da companhia. Após ficar três anos fora, voltou em julho de 2014 como diretor de operações na América do Sul. Foi nomeado presidente e CEO da joint venture ArcelorMittal/Nippon Steel, em Calvert, no Alabama, em setembro de 2019. É graduado em engenharia metalúrgica na Universidade Federal Fluminense (UFF).

Novas atribuições para o CEO de Aços Longos

Para Negresiolo, as atuais atribuições serão ampliadas: ele passa a ser responsável por todas as operações de produção de aços longos (vergalhões, perfis, fio-máquina, arames) na América do Sul e pelo negócio de mineração de ferro na América Latina. No Brasil, a empresa opera duas minas de ferro, ambas em Minas Gerais — Andrade, próximo de João Monlevade, e Serra Azul, na região metropolitana de Belo Horizonte, que está triplicando sua capacidade de produção.

O executivo ingressou na ArcelorMittal em 2010 como especialista comercial nas operações do País. De 2010 a 2020, trabalhou em uma série de funções seniores em compras, logística, cadeia de suprimentos e vendas, antes de ser nomeado CEO da Acindar em 2020. Em 2023, foi nomeado vice-presidente comercial e metálicos da ArcelorMittal South America Long Products, antes de se tornar CEO da ArcelorMittal Aços Londos da América do Sul, em junho de 2024, já dentro do processo sucessório deslanchado pela companhia.

Negresiolo é graduado em engenharia mecânica com especialização em gestão de produção. Ele possui MBA pela Fundação Dom Cabral no Brasil. O executivo passa a ser membro do comitê de gestão do grupo no início de abril, também se reportando a Aditya Mittal.

O CEO global do grupo comentou no comunicado: “Ao longo de sua carreira de 34 anos na empresa, Jefferson provou ser um líder excepcional que agregou valor significativo ao nosso grupo”. “A nomeação de Everton traz uma continuidade importante para nossos negócios de mineração e produtos longos na América do Sul. Estou confiante de que ele continuará a progredir e fortalecer nossas operações na América do Sul”, acrescentou Mittal.

Novo projeto no Espírito Santo de R$ 4 bilhões

Ficará para a gestão de Jorge Oliveira, novo CEO da AMB a partir de abril, e também de Aços Planos Latam, a condução dos estudos de uma nova unidade de laminação de aço plano na usina siderúrgica de Tubarão, em Serra (ES), que tem projeção do grupo para entrar em operação em 2029. O investimento previsto é de R$ 3,8 bilhões a R$ 4 bilhões. O projeto está em fase de estudos de viabilidade técnica e econômica, mas é dado como certo que sairá do papel, uma vez que é muito aguardado pelo governo capixaba. Na quinta-feira, no comunicado de resultados do quarto trimestre e de 2024, a ArcelorMittal informou que a nova unidade de laminação terá capacidade de fazer 1,55 milhão de toneladas por ano. Desse volume, 550 mil serão transformadas em aço galvanizado, um material considerado nobre que é aplicado na indústria automotiva, de bens eletrodomésticos e na construção civil. É um aço com camada na superfície (zinco) de proteção contra corrosão.

Maior produtora de aço no Brasil, ArcelorMittal toca plano de investimento de R$ 25 bilhões até 2027 no País Foto: Divulgação/ ArcelorMittal

Com isso, o grupo diversifica no Brasil sua produção desse tipo de material, considerado de alto valor agregado. Hoje, as operações estão concentradas na unidade Vega, situada em São Francisco do Sul (SC), que ganhou, em novembro, mais uma linha de produção.