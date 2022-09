Grupo chinês Higer Bus terá fábrica de ônibus elétrico no Ceará

A chinesa Higer Bus vai investir US$ 50 milhões (cerca de R$ 260 milhões) em uma fábrica de ônibus elétricos na região de Pecém, em Fortaleza (CE) de olho no potencial do segmento urbano no País. A montadora já investiu US$ 10 milhões (cerca de R$ 50 milhões) no desenvolvimento de um veículo destinado ao mercado brasileiro, que acaba de receber homologação, e o plano inclui oferecer, num segundo momento, ônibus a hidrogênio montados em território nacional. O grupo prevê ainda produzir, no futuro, caminhões pesados movidos com o combustível localmente.

Inserida em um grupo chinês de capital privado com 15 empresas do setor automotivo, a Higer Bus é voltada principalmente para exportação. No Brasil, a companhia é representada pela TEVX Motors Group e o projeto de montagem local prevê o abastecimento de todo o mercado sul-americano. “Identificamos o Brasil e a América do Sul como os maiores mercados no segmento de ônibus urbanos. Em seu plano de expansão, a Higer viu a oportunidade de entrar nesse negócio, principalmente com o projeto de eletrificação dos ônibus de São Paulo”, afirma o diretor geral da Higer Bus para América do Sul, Marcelo Barella.

Modelo elétrico da chinesa Higer Bus

A fábrica do Ceará deve começar a montagem dos veículos em 2024, com capacidade inicial de 300 a 400 ônibus por ano e investimentos da ordem de US$ 20 milhões (R$ 103 milhões). A linha será de ônibus 100% elétricos plug-in (a bateria, carregados diretamente na tomada). A previsão é dobrar a capacidade de produção entre 2026 e 2027, quando o segundo estágio da planta - que consumirá investimentos de US$ 30 milhões (R$ 155,3 milhões) - entrará em operação, com a pintura local dos veículos.

O grupo chinês buscou parceiros para desenvolver o projeto localmente. Para o fornecimento de eixos, a fabricante escolhida é a ZF, referência no segmento. As rodas serão da Alcoa; baterias, da CLTL, em projeto conjunto com a Moura, além de outras empresas como Siemens e Bosch. “Escolhemos o Ceará porque identificamos que, hoje, é o maior polo de desenvolvimento de hidrogênio do País”, diz Barella.

Segundo ele, o grupo também pretende começar a executar o plano de montagem local de caminhões movidos a hidrogênio. O executivo explica que a empresa escolheu trabalhar no Brasil com a linha pesada - por isso, os modelos a bateria não fazem sentido, pois quanto maior o caminhão, maior a bateria e, consequentemente, menor a capacidade de transporte de carga.

“Queremos trazer uma tecnologia de ponta. Quase 3 mil veículos pesados entre ônibus e caminhões a hidrogênio já circulam na China. Grandes empresas querem que seus produtos sejam transportados por veículos zero emissão”, diz o executivo.

Carroceria

No Brasil, a também chinesa BYD já vem atuando há alguns anos, fornecendo chassis de ônibus elétricos. Barella esclarece que a Higer optou por trabalhar com veículos que têm carroceria integrada, desenvolvida e produzida de forma personalizada pela montadora. Com isso, a empresa não comprará carrocerias de fabricantes como Marcopolo e Caio. “No segmento elétrico, peso e espaço são muito importantes e influenciam na tecnologia. Optamos por usar carroceria integral. Também queremos veículos com identificação própria.”

Já no caso de caminhões elétricos, a montadora que lidera essa corrida no Brasil é a Volkswagen. Com produção em Resende (RJ), a marca vem desenvolvendo há alguns anos o e-Delivery, um caminhão leve 100% elétrico vocacionado a entregas urbanas. O primeiro grande cliente a apostar na frota eletrificada da montadora foi a Ambev.

Barella afirma que os caminhões que serão montados pela empresa no País terão motor elétrico movido a célula de hidrogênio da Toyota. “A Toyota é líder nessa tecnologia”, observa. Ele relata que a companhia deve trazer a primeira unidade do caminhão a hidrogênio em meados de janeiro do ano que vem para a realização de testes iniciais para o desenvolvimento de um plano de negócios.

Licitações

Barella afirma que a prefeitura de São Paulo tem como compromisso comprar 2,6 mil ônibus elétricos até 2024, o que deve trazer uma importante demanda para o segmento. O município de São José dos Campos também tem planos de ter uma frota elétrica de ao menos 400 ônibus urbanos. Cidades como Curitiba (PR), Niterói (RJ), Recife (PE) e Salvador (BA) também já iniciaram planos de eletromobilidade.

A Higer Bus tem como parceira a Enel X, do grupo italiano Enel, que vai oferecer infraestrutura de energia, fornecimento de energia, gestão de carregadores e arrendamento para operadores e municípios. “Isso permite que a prestação mensal caiba no bolso dos operadores, é o mesmo modelo que está sendo feito no Chile.”

Ele acrescenta que, mesmo em um contexto macroeconômico desafiador, a eletrificação da frota traz redução importante de custos, diante da escalada do petróleo. “Os operadores já entenderam que eletrificar a frota traz redução dos custos com diesel e também com manutenção. Com financiamentos de longo prazo, o modelo é viável, é uma aposta não só do Brasil como em toda a América Latina”, assinala.