Grupo Dia vai fechar 343 lojas no Brasil e concentrar operações em São Paulo

Além do encerramento de 343 lojas, serão fechados três armazéns. A reavaliação da dimensão de sua estrutura, segundo o grupo, se deveu aos “persistentes resultados negativos do Dia no Brasil”. A decisão faz parte do plano de ajustes que a companhia executa para “tornar a operação viável”.

Concentrar os negócios em São Paulo foi uma opção para otimizar a rede logística e reduzir custos. As operações no Estado têm maior rentabilidade, segundo o comunicado. Os mercados de proximidade do Dia estão no Brasil desde 2001.