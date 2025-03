Grupo Mobly vira Toky para marcar formação de empresa única após aquisição da Tok&Stok

Formado com a aquisição da Tok&Stok pela Mobly em agosto do ano passado, o Grupo Mobly passa a se chamar Grupo Toky a partir desta segunda-feira, 17. É uma mudança voltada ao público interno e a investidores, já que as marcas das lojas serão mantidas independentes.

Mais do que a junção dos dois nomes, a nova marca pretende valorizar as pessoas que vêm da Tok&Stok e que são parte fundamental da nova equipe, bem como quem tem origem na Mobly, e mostrar que não somos pessoas que vieram de duas empresas separadas", diz Victor Noda, presidente do Toky. "Somos um único time." Segundo ele, a nova marca também traduz a premissa da Tok&Stok, que traz no nome um "toque" de produtos com design, diferenciados e aspiracionais, com a essência da Mobly, ligada à tecnologia, ao mundo digital e à inovação.

Victor Noda, CEO do Grupo Toky: marca voltada ao público interno e a investidores Foto: Matheus Albuquerque/Divulgação

Além de Mobly e Tok&Stok, a marca Guldi, de travesseiros, colchões e sofás embalados a vácuo, faz parte do Grupo Toky. Tem vendas online e dentro das lojas Mobly e, sozinha, responde por 10% da receita da Mobly. “A nova marca foi criada para a comunicação institucional com investidores e com o público interno”, diz Noda.

Tok&Stok, Mobly e Guldi têm suas próprias identidades, públicos e linguagem, que serão mantidos Victor Noda, presidente do Toky

O conceito e a nova marca foram desenvolvidos pela agência interna, que produz o conteúdo de comunicação da Tok&Stok. De acordo com Paula Jaber, chefe de branding, a marca fala de inovação, design acessível, brasilidade e sustentabilidade.

Em maio, o grupo mudará para uma nova sede, na loja da Tok&Stok na Pompéia, zona oeste de São Paulo. A mudança faz parte do plano de ganhos de sinergia que, segundo Noda, têm acontecido de maneira mais rápida do que o esperado e serão mostrados na divulgação de resultados da empresa, prevista para acontecer dia 28.

O lançamento da nova marca acontece pouco depois da família Dubrule, fundadora da Tok&Stok, ter anunciado uma proposta na qual tenta retomar a marca. Na carta apresentada, os Dubrule pagariam R$ 83 milhões pelas ações da Mobly, metade do valor da empresa na Bolsa. Segundo Noda, mais de 40% dos acionistas serão contrários à oferta, caso se confirme.