Grupo Pão de Açúcar recebe oferta de US$ 586,5 milhões de bilionário colombiano pela rede Éxito

A Companhia Brasileira de Distribuição (GPA) informou na terça-feira, 18, que recebeu do banqueiro colombiano Jaime Gilinski nova oferta para compra parcial das ações detidas pelo GPA na varejista colombiana Almacenes Éxito.

Segundo fato relevante, a proposta tem como objetivo a aquisição de 51% do capital social da empresa pelo valor de US$ 586,5 milhões (cerca de R$ 2,8 bilhões), o que representaria US$ 1,15 bilhão pela totalidade do Éxito. Uma oferta anterior do banqueiro já havia sido rejeitada pelo GPA no fim de junho.

A carta submetida destaca que a nova oferta é vinculante e fica válida até 21 de julho. A compra se daria no contexto de uma oferta pública de ações (OPA) a ser lançada pelo comprador. Além da aprovação da OPA, a conclusão da transação requer a aprovação de outras agências regulatórias (incluindo antitruste) na Colômbia e em outras jurisdições.

Conselho de Administração do Grupo Pão de Açúcar deve se reunir nos próximos dias para avaliar o tema Foto: Divulgação

O GPA ressaltou ainda no fato relvante que o Conselho de Administração deve se reunir para avaliar o tema nos próximos dias. “Importante ressaltar que o recebimento da nova oferta não altera ou suspende a transação em curso para segregação dos negócios do GPA e do Éxito”, informa a companhia.