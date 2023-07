Grupo Pão de Açúcar rejeita oferta de R$ 2,8 bilhões para a venda de 51% da rede colombiana Éxito

A Companhia Brasileira de Distribuição (GPA), dona do Pão de Açúcar, informou nesta quinta-feira, 20, que seu conselho de administração decidiu por unanimidade rejeitar a nova oferta do banqueiro colombiano Jaime Gilinski para aquisição de 51% da varejista colombiana Almacenes Éxito pelo valor de US$ 586,5 milhões (R$ 2,8 bilhões).

A companhia alega que o preço ofertado “não atende parâmetros adequados de razoabilidade financeira para uma transação visando uma participação de controle e, portanto, não atende o melhor interesse do GPA e de seus acionistas”.

Interior de mercado do Grupo Pão de Açucar; empresa tenta se desfazer de alguns ativos Foto: Maira Vieira / Estadão

Além do valor da oferta, o conselho de administração do GPA entende que, dado o estágio avançado do processo de segregação dos ativos, uma potencial oferta para ser considerada deveria apresentar alguns requisitos mínimos, como apresentação de evidência de funding pelo proponente; diretrizes para o desenvolvimento dos negócios do Éxito após a transação; compromisso do proponente em apoiar o GPA em quaisquer alternativas que eventualmente sejam decididas com relação a sua participação remanescente no Éxito; cronograma de implementação da transação entre outros pontos.

O GPA ressalta ainda que a segregação dos negócios entre a companhia e o Éxito continua em andamento, faltando apenas a declaração de efetividade do Form 20-F do Éxito pela SEC e a obtenção das aprovações regulatórias das autoridades colombianas