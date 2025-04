A rede de restaurantes Hooters, dos Estados Unidos, conhecida por suas asas de frango e as roupas curtas e justas das “Hooters Girls”, as garçonetes da rede, entrou com pedido de proteção contra falência. O HOA Restaurant Group entrou com o pedido de proteção do Chapter 11, semelhante à recuperação judicial brasileira, no final do mês de março, no Tribunal de Falências do Norte do Texas, em Dallas.

PUBLICIDADE É a mais recente rede de restaurantes tradicionais dos EUA a enfrentar problemas financeiros em meio aos altos preços dos alimentos e da mão de obra, às mudanças nos gostos dos clientes e à crescente concorrência de novas redes casuais, como o Shake Shack. Red Lobster, TGI Fridays e Buca di Beppo entraram com pedido de proteção contra falência no ano passado, enquanto a rede Tex-Mex On the Border entrou com pedido de proteção contra falência no mês passado.

Sob o plano de falência, 100 restaurantes de propriedade da Hooters nos EUA seriam vendidos a um grupo de franqueados da empresa. Os franqueados, que incluem os fundadores do Hooters, atualmente operam 14 dos 30 restaurantes de maior volume nos EUA, disse a empresa.

Rede de restaurantes Hooters, conhecida por suas asas de frango e as roupas curtas de suas garçonetes, entrou com pedido de proteção contra falência nos EUA. Foto: Alan Diaz/AP

“Por muitos anos, a Hooters tem sido propriedade de empresas de capital privado e outros grupos sem histórico ou experiência com a marca”, disse Neil Kiefer, CEO do grupo de franquias Hooters Inc., em uma declaração. “Como resultado dessas transações, a marca Hooters estará novamente nas mãos de franqueados Hooters altamente experientes e estaremos bem posicionados para devolver a essa marca icônica seu sucesso histórico.”

O grupo de compradores disse que não comentaria os termos financeiros do acordo. Segundo a Bloomberg, a Hooters listou dívidas que chegam a US$ 376 milhões. Segundo comunicado da Hooters, a empresa busca captação de US$ 40 milhões em financiamento para manter as suas lojas abertas.

A Hooters afirmou que os franqueados ou parceiros de licenciamento continuariam a operar todos os locais existentes, incluindo aqueles fora dos EUA. Há aproximadamente 305 restaurantes Hooters em 29 estados e 17 países, de acordo com o processo.

Garçonetes dão as boas-vindas aos clientes que chegam ao restaurante Hooters em Pequim, na China, em foto de 2007. Foto: Andy Wong/AP

A rede

A Hooters, com sede em Atlanta, Geórgia, foi fundado em Clearwater, Flórida, em 1983, por seis empresários sem experiência em serviços de alimentação que alegaram que queriam administrar um restaurante do qual não pudessem ser expulsos.

Mas sua estratégia de negócios enfrentou desafios ao longo dos anos, incluindo ações judiciais sobre a contratação apenas de “Hooters Girls” para atender os clientes. Em 2017, a empresa tentou abrir um restaurante que não tinha garçonetes em tops justos como um teste de uma abordagem diferente ao seu conceito original.

No ano passado, a Hooters concordou em pagar US$ 250 mil para resolver um processo de discriminação racial e de cor movido pela Comissão de Igualdade de Oportunidades de Emprego dos EUA. De acordo com o processo, um Hooters na Carolina do Norte demitiu 43 funcionários durante a pandemia de covid-19, mas chamou de volta principalmente funcionários brancos e funcionários negros com tons de pele mais claros quando começou a recontratar os trabalhadores.

A empresa também foi forçada a recuar, à medida que seus problemas financeiros aumentavam. Em 2019, o hotel-cassino Hooters na Las Vegas Strip foi vendido para uma empresa hoteleira indiana e renomeado como OYO Hotel and Casino. No ano passado, a empresa fechou cerca de 40 pontos de baixo desempenho nos EUA.

A Hooters patrocinava o carro nº 9 da Nascar, pilotado por Chase Elliott, desde 2017, mas a Hendrick Motorsports encerrou seus laços com o patrocinador de longa data no ano passado, porque ele não estava cumprindo seus compromissos financeiros. / AP

