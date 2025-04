Hydro Rein monta plataforma de energia limpa em investimentos de US$ 2 bi em parques solar e eólico

A gigante europeia de alumínio Hydro segue a mesma trilha, com pesados investimentos. O foco da companhia é gerar energia para as três companhias controladas do grupo no País − Mineração Paragominas, Alunorte e Albras, todas localizadas no Pará − que atuam na cadeia de produção do alumínio, desde a extração do minério (bauxita) até a fundição de metal primário.

A norueguesa montou uma plataforma de energia com foco em geração solar e também eólica. Em 2020, foi criada a Hydro Rein, no Brasil sediada no Rio de Janeiro. Em dois anos (2021 e 2022), a empresa comprou participações em quatro projetos de renováveis em fase de desenvolvimento. O investimento nos quatro empreendimentos foi da ordem de US$ 2 bilhões (ao câmbio atual, cerca de R$ 11,5 bilhões). A contrapartida da empresa e controladas do grupo Hydro corresponde a US$ 800 milhões (R$ 4,6 bilhões).