Iguatemi anuncia investimentos de R$ 1,5 bi nos shoppings Higienópolis e Paulista

Segundo a empresa, após o fechamento da operação será implementada reorganização societária, que permitirá aos parceiros financeiros e coproprietários deterem, conforme o caso, direta ou indiretamente, participações no Shopping Pátio Higienópolis e/ou no Shopping Pátio Paulista, sendo que a Iguatemi e a Iguatemi PPPH serão, em conjunto, detentoras de cerca de 30% do Shopping Pátio Higienópolis e a Iguatemi PPPH será detentora de cerca de 11% do Shopping Pátio Paulista, em contrapartida a um investimento total na Operação de aproximadamente R$ 700 milhões, sendo R$ 490 milhões desembolsados à vista na data do fechamento, e o saldo desembolsado nos próximos 24, corrigido pela variação do CDI.

A companhia projeta que, ao final do exercício de 2025, o índice Dívida Líquida/Ebitda represente um indicador inferior a 2 vezes.