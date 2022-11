Fusões e aquisições em shoppings centers estão mais fortes, diz presidente do Iguatemi

Publicidade

A presidente da Iguatemi, Cristina Betts, disse nesta quarta-feira, 9, que as conversas sobre fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) já estão mais quentes do que há dois ou três anos e reforçou a disposição em atuar na consolidação do mercado de shoppings.

“O mercado estava um pouco parado em M&A. As expectativas de compradores e vendedores estavam muito distintas”, comentou há pouco, durante teleconferência com investidores e analistas.

“Realmente acredito que vai ter muito mais conversa de M&A, e os preços vão ser mais realistas do que foram no passado. Aliás, já está tendo mais conversa que dois a três anos atrás”. Ela acrescentou que está confiante de que as operações serão concluídas, embora o timing ainda seja difícil estimar.

Betts disse ainda que a aquisição recente, pela Iguatemi, da fatia de 36% que ainda não detinha no Shopping JK, por R$ 667 milhões, será uma referência importante para as próximas transações no mercado. Essa fatia estava nas mãos do fundo de pensão norte-americano TIAA-Cref. “O preço do JK é benchmark para outras operações. É um shopping novo, importante, com muito potencial para crescer”.

A executiva afirmou que vê um “ótimo caminho” para consolidação de mercado, seja via compra de participação adicional nos empreendimentos do próprio portfólio ou em shoppings de terceiros. “Estamos buscando essa eficiência do portfólio, crescer com qualidade”.

Ela também contou que a companhia não está pensando em desenvolver novos shoppings (os chamados greenfields) no curto a médio prazo. Segundo ela, há opções mais interessantes para a alocação do capital, seja por M&A ou por meio da expansão da área daqueles shoppings da rede já em operação.