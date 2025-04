Iguatemi vende fatia do Market Place e Galleria Shopping por R$ 500 milhões

A administradora de shoppings Iguatemi afirmou nesta segunda-feira, 14, ter celebrado um memorando de entendimentos vinculante através de sua subsidiária Iguatemi Empresa de Shopping Centers para a venda de 49% dos empreendimentos Shopping Market Place, Edifício Market Place Towers e Galleria Shopping por R$ 500 milhões.

O memorando inclui ainda a promessa de cessão de fração de 24% no futuro empreendimento residencial multifamily a ser construído no Complexo Market Place, e 16,7% da participação no futuro empreendimento comercial a ser construído no Complexo Galleria, ambos com expectativa de conclusão em 2029.

Iguatemi vendeu 49% do Shopping Market Place, na capital paulista Foto: Pedro Tuffi

O valor total da transação corresponde a uma taxa de capitalização (cap rate) média de 9,0% baseado no resultado operacional (NOI) previsto para o ano de 2025.

A operação prevê o pagamento de R$ 290 milhões na data do fechamento; R$ 20 milhões em 15 de dezembro de 2025; e R$ 190 milhões a serem pagos em três parcelas anuais, corrigidas pelo IPCA/IBGE, com vencimento em 15 de dezembro de 2026, 15 de dezembro de 2027 e 15 de dezembro de 2028. Segundo a empresa, a depender das condições de mercado à época dos seus vencimentos, as três parcelas anuais poderão ser quitadas por meio de cotas de emissão do mesmo fundo de investimento imobiliário que está adquirindo os ativos.

Em documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que com a conclusão da operação, a Iguatemi manterá 51% de participação e a administração dos empreendimentos.

“Esse movimento demonstra o foco da companhia na geração de valor ao acionista, através da alocação de capital eficiente, priorizando ativos com maior relevância estratégica e potencial de crescimento nos mercados onde atua”, afirma.

A conclusão da transação está sujeita à superação das condições precedentes usuais a este tipo de negociação.