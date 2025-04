Master recebeu injeção de recursos e vendeu ativos para manter índice que indica solidez

Apesar de ter vendido carteiras de crédito e ter recebido aporte de seus sócios no ano passado, o Banco Master manteve o mesmo patamar no índice de Basileia, que garante a solidez do banco. Caso a carteira da instituição estivesse gerando resultados mais consistentes, a tendência seria de que o indicador subisse com a nova entrada de recursos.

PUBLICIDADE O balanço divulgado nesta terça-feira, 1º, mostrou que o Master registrou Basileia de 11,51%, em 2024, contra 11,52% no ano anterior. Isso mesmo após os sócios terem feito um aporte de R$ 1,6 bilhão. Por outro lado, os valores a receber por vendas de ativos saltaram entre um ano e outro. Em 2023, o Master tinha a receber R$ 1,2 bilhão nessa rubrica. No ano passado, o valor havia saltado para R$ 3,7 bilhões, com alta de três vezes no número. Isso significa que a instituição tem se desfeito de ativos.

Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master Foto: Divulgação/Banco Master

Carteiras

Como parte de seu modelo de negócios, o Banco Master vende carteiras de crédito ao mercado para antecipar os recursos que serão pagos pelos clientes no futuro.

A venda de carteiras foi o que aproximou o grupo do Banco de Brasília (BRB) e começou o relacionamento que culminou no anúncio da compra pelo banco público do Distrito Federal de uma fatia no parceiro privado, na sexta-feira, 28. O negócio é estimado em R$ 2 bilhões.

Como mostrou o Estadão/Broadcast, as negociações ainda estão em curso e não está descartada uma participação do BTG, por uma parcela do Master.

Segundo o BRB, as aquisições das carteiras do Master começaram no ano passado e somaram um total de R$ 8 bilhões. Em entrevista ao Estadão/Broadcast, o presidente do banco estatal do DF, Paulo Henrique Costa, o processo de compras se deu como uma “oportunidade de aumentar a rentabilidade do banco.

“O Master tem um cartão de crédito consignado de baixo risco e alta rentabilidade. O que nos fez iniciar o processo de compra dessas carteiras foi um produto com característica de consignado, com uma rentabilidade mais alta que o consignado do BRB e disponibilidade no mercado”, afirmou ao Estadão/Broadcast.

O Banco Master publicou o balanço de 2024 na noite desta terça-feira e informou um lucro de líquido de R$ 1 bilhão. Os dados mostram um avanço dos depósitos a prazo, os Certificados de Depósitos Bancários (CDBs). Ao final de 2024, esses depósitos somavam R$ 49 bilhões. O balanço foi aprovado sem ressalvas pela KPMG, que auditou o documento.