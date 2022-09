Grupo de credores da Itapemirim vai entrar com ação contra falência da empresa

Um grupo de credores estrangeiros da Viação Itapemirim vai entrar com uma ação na Justiça no início da próxima semana contra a falência da empresa, decretada nesta semana pela Justiça. A justificativa é de que causou espanto o momento a decisão, visto que a empresa está desde maio sob uma nova gestão e que não foi dado prazo para uma tentativa de recuperação da empresa, afirma o sócio da gestora Queluz, John Schulz, que representa o grupo que detém dividas da ordem de R$ 90 milhões.

Schulz afirmou ao Estadão, que a consultoria Transconsult estava há pouco tempo como administradora da empresa e vinha preparando uma nova proposta de equacionamento das dívidas, sendo que o juiz nem chegou a convocar uma assembleia. A dívida total da Itapemirim é bilionária, conforme o processo. Considerando apenas o valor devido ao Fisco, o montante supera os R$ 2,8 bilhões.

“Ficamos chocados com a decisão (que decretou a falência). Durante muito tempo, quando a empresa estava nas mãos do Sidnei, que só estava roubando, não foi feito nada”, afirma. Segundo ele, está sendo preparada uma ação para contestar a decisão e que deverá ser protocolada já na próxima segunda-feira, 26.

Outro fator que gerou surpresa, segundo Schulz, foi o fato de na mesma decisão da falência, o juiz ter fechado um contrato de arrendamento da massa falida da Itapemirim com a Suzantur, que poderá operar as linhas rodoviárias da empresa por um período de 12 meses.

“Pegaram todos os ativos para alugar para uma empresa que é objeto de CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) sem escutar os credores”, disse. A Suzantur, que atua no segmento de transportes no ABC, Grande São Paulo, a já foi alvo de duas CPIs, mas nenhuma seguiu em frente.

Dívida externa

A dívida externa da Itapemirim tem origem em 2006, quando a empresa rodoviária emitiu um título de dívida no exterior, no valor de US$ 45 milhões, o equivalente hoje a R$ 256 milhões. Ao longo do tempo a dívida foi sendo paga, até a chegada de Sidnei Piva, que interrompeu os pagamentos quando comprou a empresa em 2019 por R$ 1.

Continua após a publicidade

Hoje o valor a receber seria da ordem de R$ 90 milhões. No pedido de falência da Itapemirim, enviado à Justiça em julho, o representante da EXM Partners, Eduardo Scarpellini, tinha dito que o o patrimônio da companhia foi “esvaziado” com transferências em benefício de Sidnei Piva.

Sidnei Piva, dono da Itapemirim, é acusado de ter interrompido pagamentos quando assumiu o controle da empresa em 2019

O juiz que assinou o decreto da falência, João de Oliveira Rodrigues Filho, da 1.ª Vara de Falências e Recuperação Judicial do Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo, disse que todas indicações é de que o grupo não tem qualquer “capacidade de recuperar sua posição de mercado e honrar com seus compromissos”.

Além disso, fez referências diretas a Piva. Determinou o arresto de bens existentes em conta bancárias da empresa Piva Consulting “diante dos indícios de que há confusão patrimonial entre tal sociedade e o grupo empresarial”. E ainda citou suspeitas envolvendo o grupo, tal como as acusações de lavagem de dinheiro.

Trata-se, na prática, de apenas mais uma polêmica em um emaranhado de problemas recentes envolvendo a empresa, desde que Piva assumiu o controle. Um dos capítulos dessa novela envolve, até mesmo, o lançamento de uma companhia aérea, mesmo estando no meio de um processo de recuperação judicial.

O negócio ficou no ar somente por cinco meses, entre acusações de atrasos de salário e de outros direitos de trabalhadores. No fim de 2021, pouco antes do Natal, a empresa cancelou subitamente seus voos, deixando milhares de passageiros sem atendimento.

Continua após a publicidade

O Estadão procurou o empresário Sidnei Piva e aguarda um posicionamento.