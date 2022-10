Itaú leva internet 5G a 100 agências físicas de cinco Estados

O Itaú Unibanco implementou a tecnologia 5G em 100 agências de cinco Estados do País. As unidades ficam em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Goiás, e foram escolhidas após estudos sobre quais regiões contemplam a infraestrutura necessária para a conectividade.

Além das capitais dos Estados, Aparecida de Goiânia (GO) está na lista de cidades com agências contempladas nesta primeira fase. O Itaú destaca que o 5G nas agências aumenta a disponibilidade dos sistemas e acelera a velocidade de realização das operações financeiras.

Atualmente, segundo o banco, o cabeamento físico das redes causa interrupções ou gargalos nas redes. Os bancos brasileiros têm começado a implementar o 5G em suas redes físicas e também em outros canais de atendimento, testando usos para a tecnologia de conectividade.

Itaú levou internet 5G a agências em cinco Estados Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters

“Ao enxergarmos todo o potencial que o 5G pode trazer para a evolução do setor financeiro, nos antecipamos à essa tendência no ano passado, quando levamos a tecnologia para algumas de nossas agências, ainda em caráter experimental”, diz Fábio Nápoli, diretor de tecnologia do banco. “Desde então, foi possível notar ganhos substanciais de velocidade de tráfego de dados em nossos sistemas internos, além de uma melhora expressiva na disponibilidade de conexão, o que permite testarmos novas possibilidades de atender nossos clientes.”

O diretor afirma que o banco vai expandir o 5G para a rede de outras regiões, à medida que o sinal estiver disponível. Segundo o Itaú, a velocidade de conexão do 5G é cinco vezes maior, para a transmissão de dados, que a das conexões atuais.