Itaú tem queda de rentabilidade no varejo, apesar de lucros altos

Apesar de registrar desde 2021 crescimento no lucro líquido dos nove primeiros meses do ano, o Itaú tem “decepcionado” os investidores quando se trata de rentabilidade no varejo. O ROE (indicador que aponta quanto a companhia gera de lucro em relação ao capital investido) da operação varejista cresceu no terceiro trimestre de 2023 e atingiu 18,8%. Ainda que tenha aumentado, o número é inferior à média anterior à covid, quando o segmento alcançava patamares superiores a 30%.

De acordo com o diretor financeiro do Itaú, Alexsandro Broedel Lopes, a redução é decorrente tanto do aumento da inadimplência nos últimos meses como das crescentes regulamentações que colocam um limite na cobrança de juros de serviços como cartão de crédito e consignado. “Você tem a inadimplência já começando a diminuir no varejo. Com isso, a rentabilidade tende a crescer, mas provavelmente não vai ser nos patamares que era antes”, diz.

O analista Thiago Batista, do UBS BB, afirma que, para o banco elevar a rentabilidade do varejo, terá de melhorar a eficiência, o que pode demandar uma redução no número de funcionários. “Não é crível o Itaú operando com cem mil funcionários, e o Nubank com oito mil, enquanto o Itaú tem 54 milhões de clientes com empréstimo, e o Nubank, 46 milhões.”

Lopes diz que a eficiência é prioridade no banco. Quando questionado sobre como competir com empresas com quadros de funcionários mais enxutos, afirma que os investimentos em tecnologia devem trazer maior eficiência operacional.

Agência do Itaú; operação de varejo do banco não recuperou rentabilidade que tinha antes da covid Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Apesar de admitir que limites nas taxas de juros como do consignado impactam negativamente o resultado do banco, o executivo afirma que o Itaú não se opõe a regulações e tecnologias que reduzem os custos de transação para o correntista e “melhoram a vida do cliente”, desde que elas não tornem a operação insustentável. No caso dos limites, porém, ele aponta que, quando a taxa básica de juro, a Selic, sobe, o serviço pode acabar ficando inviável para as instituições financeiras.

“A contrapartida disso (do estabelecimento de um limite para a taxa de juro) vai ser que a nossa operação não será oferecida. O consignado, por exemplo, você vai ver o volume caindo no último trimestre. Não acho que seja bom para o cliente.”