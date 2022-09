JetSmart abre novas rotas no País e eleva oferta ‘low cost’ no mercado brasileiro

A companhia aérea de baixo custo JetSmart está ampliando suas rotas no País, engrossando a oferta “low-cost” no mercado brasileiro. A partir de dezembro, a chilena vai oferecer voos ligando o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, a Buenos Aires (Argentina) e Santiago (Chile). A aérea espera transportar 124 mil passageiros nos primeiros 12 meses de operação das novas rotas.

“O mercado brasileiro é atrativo e, para nós, muito importante”, afirma o diretor comercial da JetSmart, Victor Mejía, em entrevista ao Broadcast. A companhia já opera a rota Foz do Iguaçu (PR)-Santiago. Na nova rota Rio-Santiago, serão cinco voos semanais com início em 29 de dezembro e tarifas a partir de R$ 512, por trecho, com taxas incluídas. A rota Buenos Aires-Rio terá três saídas semanais a partir de 6 de dezembro, com preços promocionais de R$ 465, por trecho, com taxas.

“Já vendemos mais de 8 mil bilhetes nessas duas rotas”, diz ele. A JetSmart aposta na retomada da demanda para ampliar sua atuação no Brasil. Mejía estima que o preço médio das passagens oferecidas nas rotas em que a companhia vai entrar seja reduzido pela concorrência. “Com nossa proposta de modelo ultra low-cost, os preços devem cair pelo menos 35% nessas rotas, mas o mais importante é que os consumidores vão se beneficiar disso tudo.”

A JetSmart opera voos do Rio de Janeiro para Argentina e Chile

Fundada em 2016, a JetSmart é controlada pelo fundo de private equity norte-americano Indigo Partners, especializado em aquisições e investimentos em companhias aéreas e setores relacionados. A aérea chilena tem frota com Airbus A320 e A321.

Mejía afirma que, embora o cenário de preços do querosene de aviação (QAV) preocupe o setor, a decisão de ampliar as rotas no País deve se mostrar acertada. “Vivemos um momento de demanda regressando, isso ajuda a retomar o crescimento da região e o combustível é apenas uma variável.”

Em junho, a aérea colombiana Viva também desembarcou no Brasil prometendo passagens até 40% mais baratas do que a concorrência em rotas como Orlando, Cancún e Punta Cana, com proposta de baixo custo. Para especialistas ouvidos pelo Broadcast, uma tarifa efetivamente “low-cost” passa pela compra de todos os itens necessários à viagem com antecedência, como assento diferenciado e até bagagem de pequeno porte - geralmente as low-costs só permitem o embarque na cabine com uma mochila pequena. Na Europa, onde o mercado de aéreas de baixo custo se consolidou, a compra de bagagem no balcão pode ser mais caro do que a própria passagem.

Expansão

A JetSmart tem atualmente 14 rotas internacionais em sete países da América do Sul, além de rotas domésticas no Chile, Argentina e Peru, totalizando uma oferta de 72 em toda a região. O CEO, Estuardo Ortiz, disse em abril que a companhia continua olhando o mercado doméstico no Brasil, embora não tenha plano definido para a atuação no País.

Mejía afirma que a prioridade da companhia, por ora, é a consolidação das novas rotas. “Temos operações domésticas no Chile, Argentina e no Peru, que iniciamos recentemente. Agora estamos retomando o crescimento internacional, mas o mercado brasileiro é atrativo, estamos sempre avaliando.”