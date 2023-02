Americanas: Justiça atende Bradesco e mantém busca e apreensão de e-mails de executivos da varejista

O desembargador Ricardo Negrão, da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Estado de São Paulo, decidiu a favor do Bradesco em ação que pede a produção antecipada de provas relacionadas ao rombo contábil da Americanas. Na decisão expedida na tarde desta quinta-feira, 2, ele manteve a busca e a apreensão de e-mails de executivos e funcionários da companhia, determinada na semana passada pela juíza de primeira instância Andréa Galhardo Palma. O Bradesco é o principal credor da Americanas, com R$ 4,8 bilhões.

A Americanas havia recorrido da decisão da Juíza alegando, entre outros motivos, que o pedido do Bradesco tinha natureza “midiática” e dava ao banco “poderes investigativos para apuração de responsabilidades que competiriam às autoridades investidas para tanto”. A defesa da empresa dizia ainda que a busca e apreensão dos e-mails dos executivos violaria a intimidade dos profissionais e que havia “risco expressivo pela exposição de dados sensíveis e sigilosos que, de forma irreversível, alimentaria interesses midiáticos e tumultuaria” a recuperação judicial.

A defesa do Bradesco, no entanto, argumentou que a “postura” da Americanas “causa perplexidade por objetivar impedir a apuração e responsabilização individualizada de quem de fato teria praticado a fraude”. Disse ainda que há risco de perecimento de provas, dado que “a fraude teria ocorrido dentro da própria companhia, praticada por sujeitos que ainda atuam e que podem comprometer a coleta de informações”.

Rombo fiscal bilionário na varejista foi divulgado em janeiro Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Na decisão expedida nesta tarde, o desembargador afirmou entender que o risco de perecimento das provas é “relevante” e que as medidas informadas pela Americanas para preservar essas provas são “insuficientes”, “sobretudo se considerado que sua estrutura não impediu a configuração do cenário de desconhecimento sobre a origem e destino da exorbitante ‘inconsistência’ encontrada em sua contabilidade”.