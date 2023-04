Justiça pede que Bradesco entregue lista de e-mails de executivos da Americanas para apreensão

O Tribunal de Justiça de São Paulo deu 48 horas para que a defesa do Bradesco apresente a lista atualizada de endereços de e-mail de executivos da Americanas que terão as caixas de entrada apreendidas na ação de produção antecipada de provas protocolada pelo banco.

A decisão desta terça-feira, 4, vem um dia após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizar a busca e apreensão das mensagens. A ação envolve as caixas de entrada de ex e atuais executivos e conselheiros da varejista, que entrou em recuperação judicial no mês de janeiro.

Os advogados do Bradesco buscam apurar, através das mensagens, quais foram os possíveis responsáveis pelo rombo contábil de R$ 20 bilhões que levou a empresa a pedir proteção contra a execução de dívidas. O Bradesco é o maior credor da Americanas, com cerca de R$ 4,8 bilhões a receber da companhia.

Moraes determinou a busca e apreensão de e-mails de executivos da Americanas Foto: Dida Sampaio/Estadão

“Determino que, no prazo de 48 horas, o autor Bradesco apresente lista atualizada dos endereços de e-mail das pessoas cujas caixas de e-mail serão franqueadas, pela Microsoft, em meio digital, à Perita Kroll”, diz a juíza Andrea Galhardo Palma em decisão obtida pelo Estadão/Broadcast.

Depois da apresentação, a Americanas será intimada a se manifestar, também com prazo de 48 horas. O Bradesco é representado na ação pelo escritório Warde.

Palma determinou ainda que os advogados do banco excluam dessa relação os advogados da Americanas, respeitando a decisão de Moraes, que buscou proteger as comunicações entre os profissionais de Direito e seus clientes. A decisão do ministro do STF determinou ainda a busca e apreensão sigilosa das mensagens de executivos da varejista.