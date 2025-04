Largo da Batata sobe de nível com projetos imobiliários de alto padrão; entenda

O Largo da Batata, em Pinheiros, na capital paulista, é assim chamado por ter sido um importante ponto comercial para a venda desse alimento por agricultores na década de 1920, embora o nome tenha sido oficializado apenas em 2012. No seu entorno, também eram vendidos outros itens de produtores de municípios próximos, como Cotia, Itapecerica da Serra e Carapicuíba, o que levou à criação do Mercado Municipal de Pinheiros, a poucos metros dali.

Segundo dados do Índice FipeZap, Pinheiros é atualmente um dos bairros mais valorizados da cidade, ao lado do Itaim Bibi. Para a compra, o preço médio do metro quadrado de uma moradia é de R$ 17.976, uma alta de 7,8% em 12 meses terminados em fevereiro. Para aluguel, o metro quadrado no bairro sai por R$ 90,90, tendo uma elevação de 9,1% em 12 meses.

De acordo com levantamento feito pelo Estadão com dados da plataforma imobiliária Zap, o preço médio do metro quadrado no entorno do Largo da Batata vai de R$ 9,8 mil a R$ 21 mil. Já os preços dos imóveis, na maioria usados, vão de R$ 574.350 a R$ 1.678.099.

De olho no potencial da região, nomes como SKR, Benx e You.Inc têm empreendimentos residenciais novos no entorno do Largo da Batata.

A valorização do mercado imobiliário do bairro, que tem terrenos cada vez mais disputados por grandes construtoras, leva o preço do metro quadrado residencial ao patamar de R$ 21 mil nesses novos projetos.

No Ollie 117, da SKR, localizado bem no começo da rua dos Pinheiros, a variedade de plantas simboliza os diferentes perfis de compradores de imóveis na área. Para investidores, há studios de 24 m² a 31 m². Para moradores, há plantas de um, dois ou três dormitórios.

A vocação corporativa da região fez a empresa colocar um espaço de coworking no prédio, algo que nem todo residencial tem hoje em São Paulo. O lazer ficou dividido em duas áreas: uma piscina no 10º andar e um espaço para festas no 26º, o mais alto do edifício.

Empreendimento também atraiu investidores ao bairro de Pinheiros Foto: Divulgação/SKR

O diretor de desenvolvimento e gestão de projetos na SKR, João Leonardo Castro, diz que a empresa acredita no desenvolvimento da região e que o Ollie 117, lançado no começo do ano passado, está com 60% das unidades vendidas. A SKR também terá outro lançamento na Deputado Lacerda Franco, próximo ao Largo da Batata, reforçando sua aposta na região

“Esse eixo comercial da Faria Lima tem muitos clientes da própria região porque pessoas que querem morar perto do trabalho”, afirma Castro. O executivo conta que conseguir compor terrenos na região é um dos maiores desafios para erguer novos prédios.

Além do projeto da SKR, um pouco mais à frente, a região conta com um projeto de luxo da Even, o Faena, que tem hotel e apartamentos residenciais. Localizado na Av. Eusébio Matoso, mais perto dos Jardins, o preço médio do metro quadrado é mais elevado, chegando a R$ 40 mil.

Edifício Faria Lima Plaza tem Shopee, Uber e Klabin como inquilinos de lajes corporativas Foto: Werther Santana/Estadão

Alexandre Alfer, responsável pelos fundos imobiliários da Capitânia, gestora que é dona de 40% do prédio, afirma que o lançamento do empreendimento, desenvolvido pela VR Investimentos junto à HSI, foi um dos acontecimentos que mais trouxeram valorização imobiliária à região, assim como a estação de metrô. A aquisição da participação que estava nas mãos da XP se deu porque a empresa diz ter visto uma oportunidade de valorização, uma vez que os aluguéis estavam relativamente baixos para a localização do prédio.

“Hoje, a gente já tem aluguel chegando próximo à faixa de R$ 200 o m² e temos apenas meio andar vago”, afirma Alter.

Revitalização

Procurada, a Jacarandá Capital não concedeu entrevistas, assim como a Benx e a You.Inc., mas o Estadão apurou que a gestora comprou diversas propriedades na região do Largo da Batata. Nas ruas Fernão Dias e Martim Carrasco, a empresa comprou 29 imóveis e construiu uma espécie de shopping a céu aberto, que abriga lojas, restaurantes e cafés.

O projeto chamado Lapi, um acrônimo de Largo de Pinheiros, começou a tomar forma em 2019, com o estúdio de arquitetura SuperLimão formatando como ele ficaria. A maior parte da área de 20 mil m² já está aberta e a última parte ficará pronta em meados deste ano. Ao lado do Lapi, foi criado um grande estacionamento para permitir que o espaço receba também o público que transita pela região de carro.

O Lapi tem hoje como inquilinos nomes como Vans, Pingado e Livraria Cultura.

Lapi foi criado pela Jacarandá Capital, com projeto estúdio de arquitetura SuperLimão Foto: Divulgação/SuperLimão

Para Thiago Rodrigues, sócio do SuperLimão, o objetivo principal do Lapi era unificar os diversos imóveis adquiridos, trazendo o pedestre para dentro das quadras e costurando as fruições. A intenção não era criar um shopping tradicional ou um open mall, e sim regenerar a área, trazendo luz, pessoas, segurança e vitrines para as calçadas, aplicando conceitos urbanísticos contemporâneos.

“Acabamos criando espaços acolhedores, com segurança, iluminação e música. Trabalhamos até mesmo no tipo de cheiro que a área ia ter”, diz Rodrigues.

Lapi tem hoje como inquilinos nomes como Vans, Pingado e Cultura Foto: Divulgação/SuperLimão

Com o leilão de Cepacs da Faria Lima, que deve ser o último, ainda não se sabe o que será feito com as áreas que estão nas mãos da Jacarandá. Segundo especialistas, a região tem vocação para projetos residenciais, e a necessidade menor de Cepacs para moradias em vez de prédios corporativos reforça isso.