Latam eleva restrições para transporte de cachorros em porões de aeronaves

A Latam mudou as regras de transporte de cães no porões dos aviões, proibindo animais mestiços de raças braquicefálicas, isto é, aqueles com cabeça em formato achatado e focinho curto. Entre as raças estão lhasa apso, boston terrier, chow chow, pequinês e pug, entre outros (veja abaixo).

A companhia aérea já proibia cães dessas raças, a mudança é a inclusão dos mestiços. De acordo com a empresa, a alteração foi feita para garantir a “segurança e o bem-estar” dos animais.

Cães lhasa apso já eram proibidos por empresa; agora, mestiços da raça também não podem viajar nos porões das aeronaves Foto: Ed Viggiani/AE

Apesar de não poderem “embarcar” nos porões das aeronaves, esses cães ainda podem viajar nas cabines econômica e econômica “premium” dos aviões se pesarem menos de 7 kg (incluindo a caixa transportadora). Podem haver restrições, no entanto, de acordo com o destino.

No Brasil, o transporte desses animais na cabine custa R$ 200. Para voos para o exterior de mais de seis horas, o preço é de US$ 250.

Confira abaixo as raças proibidas de embarque nos porões

Raças braquicefálicas

Affenpinscher, Boston Terrier, Bulldog (todas as raças), Cane Corso ou Mastim Italiano, Chow Chow, Toy Spaniel Inglês, Griffon de Bruxelas, Chin (Spaniel) Japonês, Lhasa Apso, Mastim Inglês, Pequinês, Pug ou Carlino (todas as raças), Shar Pei, Shih Tzu, Spaniel tibetano.

Raças perigosas

Bull Terrier, Bulldog Americano, American Bully, Akita In, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Karabash, Rottweiler, Tosa Japonês.

Raças braquicefálicas e consideradas perigosas

Staffordshire Terrier Americano (Amstaff), Staffordshire Bull Terrier Inglês (Staffi), Pitbull Terrier Americano, Boxer, Bullmastiff, Dogo de Burdeos, Mastim Napolitano, Presa Canário

Gatos

Burmês Americano, Himalaio, Persa (todos os tipos), Shorthair Exótico