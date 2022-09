Lavoro, de insumos agrícolas, abrirá capital nos EUA

A Lavoro, uma das principais distribuidoras de insumos agrícolas da América Latina, e o TPB Acquisition Corporation I, uma empresa de aquisição de propósitos especiais, patrocinada pelo The Production Board, anunciam nesta quinta-feira, 15, que firmaram um acordo definitivo de combinação de negócios, que resultará na Lavoro tornando-se uma companhia de capital aberto, listada nos EUA.

Conforme comunicado da Lavoro, a conclusão da transação, prevista para o quarto trimestre, está sujeita ao cumprimento das condições habituais (incluindo a aprovação dos acionistas do TPB Acquisition Corp.), e espera-se que uma nova entidade de capital aberto dos EUA seja listada na Nasdaq sob o ticker “LVRO”. Após a listagem, a Lavoro se tornará a primeira distribuidora de insumos agrícolas latino-americana listada em uma bolsa americana.

“Já geramos um crescimento significativo em relação ao ano anterior e entregamos um valor expressivo aos agricultores. Acreditamos que os próximos passos em nossa jornada terão um impacto positivo ainda maior”, disse na nota Ruy Cunha, CEO da Lavoro. “O TPB compartilha a nossa visão para o futuro da agricultura, como algo sustentável e tecnológico, graças às soluções digitais, genômicas e biológicas emergentes. A expertise de AgTech de classe mundial do TPB, pode aprimorar ainda mais o portfólio de soluções da Lavoro; juntos, podemos expandir a posição de liderança da Companhia na agricultura sustentável.”

Lavoro, de insumos agrícolas, abrirá capital nos Estados Unidos

O The Production Board é uma holding de investimentos com sede em São Francisco, EUA, fundada e liderada por David Friedberg, também fundador da The Climate Corporation, adquirida pela Monsanto em 2013.

A plataforma principal da The Climate Corporation, a Climate FieldviewTM, continua sendo líder na agronomia digital mundial, utilizada por agricultores em mais de 180 milhões de acres (cerca de 73 milhões de hectares), em 23 países.

Com a combinação de negócios proposta com o TPB Acquisition Corp., a Lavoro espera aumentar a participação de mercado, por meio da expansão de revendas, melhorias operacionais contínuas e aquisições adicionais.

Continua após a publicidade

Já o TPB espera apoiar a aceleração das ofertas digitais de agronomia e serviços da Lavoro, e atuar como assessor estratégico, por meio da liderança e desenvolvimento de parcerias. Espera-se que o CEO e fundador do TPB, David Friedberg, se torne membro do Conselho de Administração da Lavoro após a conclusão da combinação de negócios proposta.

“É raro encontrar um negócio com um perfil financeiro tão forte - escala, crescimento e lucratividade significativos, com tanto espaço para crescer nos próximos anos - ao mesmo tempo que tem o potencial de causar um impacto real na sustentabilidade e segurança alimentar global. Estamos empolgados com o nosso maior investimento até o momento e por fechar uma estreita parceria com a administração e o Conselho de Administração da Lavoro, a fim de impulsionar a criação de valor nos próximos anos”, disse Friedberg.

A combinação de negócios proposta avalia a Lavoro após o fechamento em um Enterprise Value inicial implícito de aproximadamente US$ 1,2 bilhão. Espera-se que a transação resulte em até US$ 225 milhões em caixa líquido para a Lavoro após a conclusão (supondo que não haja resgates), incluindo a contribuição de até US$ 180 milhões mantido na conta fiduciária do TPB Acquisition Corp., e US$ 100 milhões que o TPB pretende investir por meio de uma colocação privada a $ 10,00 por ação; US$ 30 milhões em recursos secundários para fundos de investimento administrados pelo Grupo Patria, acionistas controladores da Lavoro, e US$ 25 milhões em taxas e despesas de transação esperadas.

A Lavoro planeja usar o recurso líquido para atividades de investimento e iniciativas de crescimento, incluindo: expansão orgânica de sua presença na revenda com novas lojas; aquisições de novas empresas de distribuição e insumos agrícolas adicionais; introdução de novos produtos e serviços tecnológicos sustentáveis; e expansão das operações através da América Latina.

A Lavoro, com sede em São Paulo, foi fundada em 2017 e tem ampla presença geográfica na América Latina, atualmente abrangendo Brasil, Colômbia e Uruguai. Por meio de aquisições de mais de 20 pequenas e médias empresas, a Lavoro tornou-se a maior distribuidora de insumos agrícolas do Brasil, em receita e participação de mercado.

A companhia oferece aos agricultores um portfólio de insumos agrícolas, incluindo sementes, fertilizantes, defensivos, insumos biológicos e outras especialidades. Seus 878 representantes técnicos de vendas, se reúnem com mais de 53 mil clientes em suas fazendas e nas 193 lojas da Lavoro, para os ajudar a planejar e comprar os insumos corretos, além de contribuírem para o gerenciamento de suas operações agrícolas, a fim de otimizar resultados. / COM BROADCAST