JBS ganha R$ 13,5 bi de valor de mercado em um dia após acordo para abrir capital nos EUA

As ações da JBS deram um salto de 17,89% nesta terça-feira, 18, levando o valor de mercado da companhia a R$ 86,1 bilhões, um ganho de quase R$ 13,5 bilhões só nesta sessão. Motivo: a empresa avançou no plano de abrir capital na Bolsa de Nova York.

PUBLICIDADE Na véspera, a companhia havia informado que sua controladora, a J&F chegara a um acordo com o maior acionista minoritário, o BNDES Participações (BNDESPar). A área de investimentos em empresas do banco de fomento vai se abster de participar da assembleia-geral que votará a aprovação da dupla listagem. Com esse aval, a BNDESPar terá um “seguro” que lhe garante R$ 500 milhões caso a ação não atinja um patamar pré-determinado. Com a espera por essa valorização, há um entendimento de que o processo de listagem em Nova York deve acelerar.

Com isso, a operação poderá ser concluída até o terceiro trimestre de 2025, segundo pessoas a par do planejamento da companhia ouvidas pelo Estadão/Broadcast. A fase final de registro na Securities and Exchange Commission (SEC), a agência governamental dos Estados Unidos que regula o mercado de valores mobiliários, está em andamento, restando poucas questões técnicas pendentes, segundo os envolvidos.

A expectativa é de que, após a divulgação dos próximos resultados trimestrais — a JBS divulgará em 25 de março o balanço do quarto trimestre de 2024 e do ano passado —, a empresa responda as últimas pendências e, assim, possa solicitar o registro definitivo. Com isso, a assembleia-geral será convocada para deliberar sobre a dupla listagem, processo considerado estratégico para fortalecer a governança da companhia e ampliar sua base de investidores.

Apesar da listagem em Nova York, a empresa manterá sua sede administrativa no Brasil, sem mudanças na estrutura operacional. Foto: JF Diorio/Estadão

A inclusão da JBS no mercado de capitais norte-americano pode destravar valor para os acionistas ao facilitar o acesso da empresa a fundos globais. A listagem permitirá que os papéis da companhia sejam incorporados a índices como o Russell e, futuramente, o S&P 500, ampliando a visibilidade da empresa e atraindo investidores institucionais que hoje não podem negociar suas ações por conta da ausência de registro nos EUA.





Internamente, a JBS já está estruturada para essa transição. A empresa adota práticas contábeis alinhadas às normas internacionais e já reporta informações no formato exigido pela SEC, por meio do formulário 6-K, devido à emissão de bônus no mercado externo.

Atualmente, mais de 50% da receita da JBS vem dos Estados Unidos, o que facilita a adaptação às exigências regulatórias locais. Apesar da listagem em Nova York, a empresa manterá sua sede administrativa no Brasil, sem mudanças na estrutura operacional.