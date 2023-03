Localiza define México como principal foco de expansão para novos mercados

ESPECIAL PARA O ESTADÃO/BROADCAST - A expansão para outros mercados está nos planos da Localiza para 2023. O principal foco é o México, como relatou Bruno Lasansky, CEO da empresa, na quarta-feira, 15, em teleconferência para apresentação de resultados.

“Queremos replicar nosso exemplo de sucesso em outros países. Escolhemos o México como mercado alvo principal. Estamos esquentando os motores há algum tempo. Escolhemos um CEO com 20 anos de experiência no setor”, disse. Lasansky, porém, evitou divulgar maiores detalhes dos planos da empresa, já presente em outros países da América Latina, como Colômbia, Equador, Peru, Uruguai e Argentina.

Com a entrada no mercado mexicano, a Localiza espera consolidar sua posição como líder do setor na região. Lasansky citou a grande população do México, com mais de 100 milhões de habitantes, e seu potencial turístico, com cerca de 45 milhões de visitantes anuais, como fortalezas a serem exploradas.

Resultados

A empresa reportou lucro líquido ajustado de R$ 637,7 milhões no quarto trimestre de 2022, queda de 12,5% ante igual período de 2021. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado alcançou R$ 2,164 bilhões no período, alta de 30,8%, e a margem Ebitda ajustada foi de 67,6%, ante 63,4% um ano antes.

A receita líquida consolidada cresceu 40,3% na comparação anual, para R$ 5,885 bilhões. Em aluguéis, a receita foi de R$ 3,202 bilhões, alta de 23,7%, sendo 6,7% na divisão de Aluguel de Carros e 58,9% na divisão de Gestão de Frotas.

No ano, o lucro líquido atingiu R$ 2,745 bilhões, queda de 10,4% sobre 2021. O Ebitda alcançou R$ 8,370 bilhões, alta de 36,8% sobre 2021. Já a receita líquida cresceu 24,8%, para R$ 21,592 bilhões.

“Com a retomada do fornecimento de veículos em condições favoráveis, a companhia acelerou o crescimento na divisão de Gestão de Frotas e deu início ao processo gradual de renovação da frota priorizando a desativação e venda dos carros com maior quilometragem na divisão de Aluguel de Carros”, disse a Localiza, em comunicado