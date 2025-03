Loovi Seguros, que tem Pablo Marçal como investidor, é suspensa temporariamente pela Susep

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) suspendeu temporariamente nesta sexta-feira, 14, a comercialização de produtos pela LTI Seguros e os serviços prestados pela sua representante Loovi Seguros, que tem entre os investidores o influenciador e empresário Pablo Marçal, que foi candidato à prefeitura de São Paulo.

A medida foi tomada pelo regulador do mercado de seguros após denúncias de irregularidades na comunicação da Loovi Seguros, de que se apresentava como seguradora sem ter o registro da Susep. A LTI é uma empresa que opera desde 2023 pelo ‘sandbox’ regulatório - um ambiente criado para permitir a adoção de produtos inovadores por empresas nascentes. Procurados, tanto a empresa quanto Pablo Marçal não responderam aos contatos feitos pelo Estadão/Broadcast.

Pablo Marçal (E), investidor, e Quézide Cunha, presidente da Loovi Seguros, em um vídeo da empresa Foto: Reprodução/You Tube

PUBLICIDADE Segundo a decisão da Susep, a LTI, apesar de ter feito alterações em seu site para tentar esclarecer a relação com sua representante Loovi Seguros, “não conseguiu eliminar a confusão informacional que surgiu entre os consumidores”. Essa confusão não afetou apenas os consumidores, alega a decisão, “mas também veículos de imprensa e a sociedade civil de uma forma geral, levando, inclusive, à conclusão já socialmente defendida de que a Loovi possa fazer parte do mercado não autorizado de seguros”.

No final de janeiro, a Federação Nacional dos Corretores de Seguros (Fenacor) apresentou denúncia na Susep sobre a atuação da Loovi, alegando que a empresa é apenas uma representante da LTI, e não uma seguradora. As denúncias apontam que a Loovi se mostra nas redes sociais e em seu site como uma seguradora.

Na decisão, a Susep exige da Loovi medidas como a exclusão de qualquer material que confunda os consumidores, evitando que se passe a impressão de que a empresa é uma seguradora e outras medidas, como a inclusão de “informações claras sobre a condição da Loovi como representante da seguradora”, destacando o porcentual de participação detida por sua controladora.

A Loovi, nome fantasia da CW Technology, e a LTI foram criadas pelo empresário mineiro Quézide Cunha. A empresa ganhou fama por conta da atuação de influenciadores conhecidos, que além do próprio Marçal inclui nomes como Renato Cariani e Whindersson Nunes e, mais recentemente, Neymar, que se apresenta como “menino da Loovi”. A empresa passou a patrocinar o Santos na volta do jogador ao time.

Em vídeos nas redes sociais, Pablo Marçal afirma que a “Loovi é a Netflix dos seguros” e vai ser a maior seguradora do Brasil em alguns anos. Em uma busca na internet, a Loovi aparece como “a seguradora de Marçal” em resultado patrocinado que direciona ao site da marca.

O presidente da Fenacor, Armando Vergilio, ressalta que a decisão da Susep “serve como um alerta para outras seguradoras e representantes do setor e mostra a importância da transparência e da responsabilidade no relacionamento com os consumidores”, de acordo com nota no site da entidade.