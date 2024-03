Louis Dreyfus assina acordo para compra da produtora de café solúvel Cacique

A Cacique é considerada uma das maiores produtoras, processadoras e exportadoras independentes de café solúvel do mundo em termos de volume, com atividades em mais de 70 países. A companhia tem dois ativos de processamento no Brasil (Londrina-PR e em Linhares-ES) e um total de cerca de mil funcionários.

O CEO da LDC, Michael Gelchie, disse na nota: “Este desenvolvimento está alinhado com a estratégia da LDC de diversificar os fluxos de receita por meio de linhas de produtos de valor agregado — neste caso, acelerando a expansão dos negócios de café solúvel da LDC, iniciada recentemente no Vietnã com a operação de café solúvel liofilizado da joint venture iLD Coffee Vietnam, para posicionar a LDC entre os maiores produtores de café solúvel do mundo”.