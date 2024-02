‘Abilio foi um grande incentivador; ele será sempre uma luz,’ diz Luciano Huck; veja vídeo

“Eu conheço o Abilio desde muito pequeno. O Pedro (Paulo Diniz) é até hoje um dos meus amigos mais próximos”, afirma. “O Abilio sempre foi um incentivador e sempre vibrou muito com as minhas conquistas e sempre tive ele como uma pessoa que foi melhorando igual vinho ao longo da vida. A vida é uma construção de memórias e as memórias que eu tenho com o Abilio e do Abilio são muito boas.”

Para ele, o empresário teve uma vida muito bem vivida, em todos os sentidos. “Ele deu uma contribuição enorme para o País nas últimas décadas. Foi um homem sempre preocupado em ser uma liderança que inspirasse o Brasil como um todo”, afirma. “Ele era incansável em seu pensamento em relação ao País. Ele era incansável na construção da sua família.”