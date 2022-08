‘Lula não me chamou pra ser vice, mas o Ciro chamou’, diz Luiza Trajano

Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração da Magazine Luiza, comentou hoje durante painel do evento TAG Summit 2022 que muitas fake news circulam a seu respeito. A executiva exemplificou com o boato de que ela foi convidada para ser vice do candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva.

“O Lula nunca me chamou para ser vice-presidente. Mas todo mundo me chamou: o Ciro chamou, o Kassab chamou, eles precisavam de uma mulher [na chapa]”, contou Luiza.

A executiva reforça que nunca se filiou a partidos políticos, mas que sempre acreditou no seu papel social e no de sua companhia.

Continua após a publicidade

Luiza Trajano, presidente do conselho do Magazine Luiza Foto: Nilton Fukuda/Estadão

No Grupo Mulheres do Brasil, grupo político e apartidário com mais de 108 mil mulheres, Luiza diz estar em busca de mulheres de diferentes partidos políticos para ter diversidade. “A gente não discute lado”, garante.