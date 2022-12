Gestora australiana Macquarie reforça time no Brasil após fechar negócios bilionários

O discreto grupo financeiro australiano Macquarie deu nova mostra de interesse pelo Brasil e está expandindo sua equipe na América Latina. A gestora apontou o executivo Kevin Nobels, com vários anos de experiência em São Paulo, como novo diretor-gerente de sua unidade de infraestrutura e energia para a região.

O anúncio vem pouco depois de a Macquarie Capital investir na aquisição do controle de dois terminais da Rumo no Porto de Santos, num negócio de R$ 1,4 bilhão que marca a entrada mais agressiva do grupo no financiamento de infraestrutura no Brasil.

Ainda no grupo australiano, nesta terça-feira, a Macquarie Asset Management anunciou a compra da Odata, provedora de serviços de data center da gestora Pátria, em negócio estimado em R$ 10 bilhões.

Na foto, o porto de Santos, onde a Macquarie investiu na aquisição de dois terminais, num negócio de R$ 1,4 bilhão. Foto: Rafael Arbex/Estadão

A Macquarie Capital atua tanto na assessoria de negócios, como no financiamento e no investimento em projetos. Só até março de 2022, de acordo com o dado mais recente, participou de transações no mundo avaliadas em US$ 337 bilhões, incluindo fusões, aquisições e operações de dívida e ações.

Kevin Nobels já trabalhou com transição energética, além de outras áreas, em seus 15 anos na McKinsey & Company. Na Macquarie Capital, o executivo vai ajudar a avaliar projetos de infraestrutura e energia, com foco justamente em transição energética e energia renovável, para o grupo australiano. “Ele traz ampla experiência em projetos de larga escala e transformações operações em múltiplos setores”, afirma comunicado do grupo.

Na América Latina, a Macquarie Capital tem sido um investidor ativo nos últimos 20 anos, mas com maior foco em outros mercados, como Chile e México. No Brasil, segundo uma fonte, vem olhando a área de infraestrutura há algum tempo para tentar ampliar as apostas.

“A infraestrutura como classe de ativos se expandiu para além de estradas e aeroportos para incluir energia renovável, infraestrutura social e permitir novas tecnologias”, comentou Nobels no comunicado do grupo australiano.

A Macquarie Capital é o principal braço de investimento da Macquarie Group, grupo financeiro australiano com mais de US$ 500 bilhões em ativos.