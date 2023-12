O Magazine Luiza lançou nesta semana a Magalu Cloud, serviço de nuvem para atender empresas brasileiras, especialmente as pequenas e médias, que muitas vezes acabam esbarrando nos custos em sua jornada de digitalização. Segundo a varejista, o diferencial da Magalu Cloud é o seu foco em oferecer produtos a preços mais acessíveis do que os das empresas estrangeiras que atuam no mercado.

“A Magalu Cloud chega para complementar a oferta de serviços de nuvem que vemos no mercado. Ela será a opção mais acessível, confiável e que melhor vai atender especialmente o pequeno e médio”, afirma em nota Christian “Kiko” Reis, head da Magalu Cloud.

Em desenvolvimento desde 2020, a Magalu Cloud foca em prover serviços de infraestrutura, incluindo computação, armazenamento, rede, banco de dados e inteligência artificial. A plataforma opera com data centers em duas regiões: o primeiro fica na grande São Paulo e é atuante desde 2021, enquanto o segundo fica na região de Fortaleza, no Ceará, e foi lançado no ano passado.

A Magalu afirma que 30% de sua operação digital está na cloud própria. A Magalu Cloud também já está disponível para alguns parceiros da companhia e, em breve, a plataforma será aberta para outras empresas interessadas.

“Todos os recursos provisionados e gerenciados pela Magalu Cloud são hospedados integralmente em infraestrutura física que está sob seu próprio controle: data centers, máquinas físicas e equipamentos de rede”, diz o Magalu, em nota. “O software utilizado para fornecer os serviços de infraestrutura também é próprio, baseado na sua maior parte em open source.”