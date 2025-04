Compra do Banco Master pelo BRB tem alto risco de execução, diz Moody’s

A compra do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB) apresenta altos riscos de execução e integração, segundo relatório da agência de classificação de riscos Moody’s. Entre eles, está o fato de o BRB ser um banco público, “o que implica em uma estrutura de governança complexa”. Outro risco são os empréstimos do Master, que têm grande concentração em “recebíveis ilíquidos”.

Também há incerteza em relação ao impacto da aquisição no balanço do BRB. Apesar de a perspectiva inicial ser favorável, ainda há muitas variáveis em aberto. “Como o preço de aquisição representa um desconto de 25% em relação ao valor contábil do Master, o impacto no capital do BRB deve ser positivo, mas ainda há um alto grau de incerteza neste ponto”, escreve a Moody’s.

Compra do Master pelo BRB apresenta altos riscos, segundo a Moody's Foto: Adobe Stock

A agência também diz que o objetivo da transação para o BRB é a expansão para fora de sua região de atuação principal, apoiado pela sua base de depósitos estável por pertencer ao governo do Distrito Federal. “O objetivo final é melhorar sua baixa rentabilidade, que tem sido pressionada desde 2021”, diz.

O relatório da Moody’s também traz um gráfico no qual apresenta o crescimento do BRB, do mercado financeiro e do Master. A instituição comandada por Daniel Vorcaro destoa em termos de crescimento do setor como um todo, muito mais acelerado.

Publicidade

“Embora essa aquisição tenha o potencial de melhorar a diversificação dos negócios e a capacidade de lucros de médio prazo do BRB, a expansão acelerada do BRB, combinada com a estratégia complexa e de alto crescimento do Master, aumenta os riscos de execução inerentes à aquisição de um banco de porte semelhante”, escreve a Moody’s.

Estrutura patrimonial ‘pouco transparente’

Em setembro, a agência havia publicado um relatório sobre o Master no qual falava da “opacidade” patrimonial no balanço da instituição. “O banco continua a apresentar importantes concentrações em sua carteira de empréstimos, bem como exposição significativa a créditos associados a ações mantidas em seu portfólio de títulos, o que adiciona risco de ativo e opacidade à sua estrutura de balanço patrimonial.” O outro ponto destacado, o das ações mantidas em seu portfólio, diz respeito a empresas nas quais o Master investiu e que são consideradas operações arriscadas pelo mercado, como Oncoclínicas, Metalfrio, Restoque e outras.

Em setembro, a Moody’s deu destaque também à dependência do Master de depósitos de corretores (já que seus CDBs eram vendidos por plataformas como XP e BTG). A agência também avaliou que “as incertezas e complexidades decorrentes do estágio de desenvolvimento de seu modelo de negócios” implicam riscos de execução relacionados à expansão do banco em meio a condições de mercado altamente competitivas.

Publicidade

À época, porém, a agência havia aumentado a classificação de risco do Master, porque reconhecia “melhorias recentes e esforços contínuos para fortalecer a governança corporativa que ajudarão o banco a aprimorar a disciplina de gestão de riscos à medida que continua a crescer suas plataformas de crédito e banco de investimento”. Quatro dias antes do anúncio da compra pelo BRB, na sexta-feira, 28, o Master pediu para a Moody’s retirar a classificação de risco do banco.